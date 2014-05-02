Albay Özenalp'in cenazesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı'na protesto

Beyin kanamasından hayatını kaybeden Balyoz davası hükümlüsü 49 yaşındaki Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp için ilk tören GATA'da yapıldı. Kocatepe Camii'ndeki törene katılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu protesto edildi. Özenalp'in acılı yakınları komutana tepki gösterirken, 'Fenerbahçe taraftarı kadar olamadınız' dedi.

Murat Özenalp'in oğlu Batu Özenalp, GATA'daki törene babasının TCG GÖKOVA F-496 yazılı askeri gemi şapkasıyla katıldı.

Törenin ilk dakikalarında ne olduğundan habersiz kızı Duru, daha sonra aile yakınlarının feryatları üzerine ağlamaya başladı.

Abisi Batu, Duru'yu kucağına alarak alandan uzaklaştırdı.

Cenaze daha sonra arkadaşlarının da son kez görmesi için Mamak Askeri Cezaevi'ne götürüldü.

GATA ve Mamak Cezaevi'ndeki törenlerin ardından Özenalp'in cenazesi Kocatepe Camii'ne getirildi.

'Fenerbahçe taraftarı kadar olamadınız'

Albay Murat Özenalp’in cenazesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu protesto edildi.

Özanalp’in acılı yakınları Bostanoğlu’nun cenazeye katılmasına, “Tasfiye bitti, katliam başladı”, “Sessiz çığlığa gelmeyen buraya da gelmesin”, “Askerinizi nasıl teslim ettiniz?”, “Fenerbahçe taraftarı kadar olamadınız”, “O gemileri kimlerle yüzdüreceksiniz bakalım. Okuyun üfleyin yüzdürürsünüz” cümleleriyle tepki gösterdi.

Gözyaşı sel oldu

Cenaze namazının ardından ailesi ve Özenalp'in sevenleri cenaze aracına kadar yürüdü. Özenalp'in naaşı buradan mezarlığa götürülmek üzere yola çıktığı sırada ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Özenalp'in oğlu ve kızının yaşadığı acı herkesin yüreklerini yaktı.

Vatandaşlar tören sırasında hükümet ve medyayı sloganlar atarak protesto etti.

Bir ilk yaşandı

Balyoz davası hükümlüsü Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp’in cenazesi Mamak Askeri Cezaevi’ndeki arkadaşlarına da götürüldü. Arkadaşları, Murat Albayı son kez görmelerinin ardından cenaze Kocatepe Camii’ndeki öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Özenalp’in arkadaşları, onu son kez görmek için askeri yetkililerden dün izin istemişti.

Mamak Askeri Cezaevi’nde ailesiyle açık görüşteyken beyin kanaması geçirerek tedavi altına alınan Balyoz davası hükümlüsü 49 yaşındaki Deniz Albay Özenalp dün yaşam mücadelesini kaybetti. 5 gündür beynindeki kanama nedeniyle ameliyata alınamayan Özenalp dün saat 11.00’da vefat etti.