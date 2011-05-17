-ALBAY ÖZ HAKKINDAKİ DAVAYA RET TRABZON (A.A) - 17.05.2011 - Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili olarak ''görevi ihmal ettiği'' iddiasıyla yargılanan dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz hakkındaki davayı, sanığa aynı olaya ilişkin başka bir dava açıldığı ve bir kişinin aynı olaya ilişkin iki kez yargılanamayacağı gerekçesiyle reddetti. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Albay Ali Öz katılmadı. Duruşmada, Öz'ün avukatı Ali Sürmen ile Dink ailesi avukatları Ergin Cinmen, İsmail Cem Halavut ve Hakan Bakırcıoğlu hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Öz hakkında Dink'in öldürülmesi olayıyla ilgili Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinde dava açıldığını belirterek, aynı fiil nedeniyle bir kişinin iki kez yargılanması mümkün olmadığından kendi mahkemelerindeki davanın reddine karar verdi.