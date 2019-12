-ALBAY ÖZ HAKKINDAKİ 2 DAVA BİRLEŞTİRİLECEK TRABZON (A.A) - 24.11.2010 - Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin olarak dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında ''görevi ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak'' suçundan açılan davanın, Albay Ali Öz'ün ''görevi ihmal'' suçundan yargılandığı Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile birleştirilmesi konusunda olumlu görüş bildirdi. Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 8 sanık katılmadı. Öz'ün avukatı Ali Sürmen ile sanık Metin Yıldız'ın avukatı Sinan Barut ise duruşmada hazır bulundu. Dink ailesi avukatlarından Engin Cinmen ise geç kaldığı için duruşma sona ermek üzereyken salona geldi. Cinmen ve adliye önüne gelen Dink ailesinin diğer avukatları, duruşma zabtında katılanlar arasında yer almadı. Duruşmada hakim Şevki Uluçam, avukat Sürmen'in reddi hakim talebinin kabul edilmemesine ilişkin Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen kararın, itiraz olmaması üzerine kesinleştiğini anımsattı. Hakim Uluçam, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminde yapılan incelemede, Albay Ali Öz hakkında, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince ''görevi ihmal'' suçundan açılan ve ilk duruşması görülen davaya bakan Ağır Ceza Mahkemesinin kendi mahkemelerindeki dosyayı incelemek üzere istediğinin ve söz konusu davada tarafların dava dosyalarının birleştirilmesini istediğinin görüldüğünü söyledi. Bu konuda görüşü sorulan Öz'ün avukatı Sürmen, müvekkil yönünden dava dosyasının ayrılarak Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava ile birleştirilmesini istediklerini belirterek, Öz hakkındaki her iki davanın nedeninin de aynı idari soruşturma olduğuna dikkati çekti. Diğer sanık avukatı Yıldız da soruşturmanın genişletilmesi yönünde bir taleplerinin olmadığını belirterek, Albay Öz yönünden dosyanın ayrılarak, Öz'ün Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyası ile birleştirilmesi kanaatinde olduğunu ifade etti. -ARA KARAR- Birleştirme talepleri konusundaki ara kararını açıklayan hakim Şevki Uluçam da ara kararında, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyası ile kendi mahkemelerindeki dava dosyası arasında irtibat bulunduğuna işaret ederek, mahkemelerince daha önce birleştirme talebiyle yazılan bir yazının Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilmediğine dikkati çekti. Söz konusu mahkemedeki davada taraf avukatlarının dava dosyalarının birleştirilmesi yönünde talepleri olduğuna da işaret eden hakim Uluçam, kendi mahkemelerindeki dava dosyası ile Öz hakkındaki diğer dava dosyasının birleştirilip birleştirilmeyeceği konusunda karar verebilecek mahkemenin yüksek dereceli mahkeme olan Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi olması sebebiyle, bu mahkemeye gerekli imkanın sağlanması gerektiğini bildirdi. Hakim Uluçam, ayrıca, her iki dosyanın birleştirilmesi konusunda mahkemelerinin olumlu görüşü olduğunu belirterek, mahkemelerindeki dava dosyası ile Öz hakkındaki diğer dava dosyasının birleştirilip birleştirilmeyeceği konusunda karar verilmesi için Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılmasını da kararlaştırdı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, kendi mahkemelerindeki dava dosyasını incelemek üzere istediğini de belirten Hakim Uluçam, bir an önce incelenmesi için mahkemelerindeki dava dosyasının mübaşir aracılığı ile söz konusu mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Hakim Uluçam, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinin her iki dava dosyasının birleştirilmesine karar vermesi ya da bu yönde bir karar verilmesi için dosyayı istemesi halinde, duruşma günü beklenmeksizin celse arası birleştirme kararı verilmesine karar verdi. Duruşma, bu sebeplerle ertelendi. -DAVANIN GEÇMİŞİ- Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili olarak, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, tutuklu yargılanan Yasin Hayal'in eniştesi Coşkun İğci, Hayal'in Dink'i öldürme planı yaptığı, bu amaçla silah temin etmesi için kendisine para verdiği, bu durumu jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıdığı kişilere aktardığını iddia etmişti. Müfettiş raporlarında, Coşkun İğci'nin bilgi verdiği görevlilerin, Jandarma Astsubay Okan Şimşek ile Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şahin olduğu öne sürülmüş, Trabzon Valiliği İl İdare Kurulundan bu iki görevli hakkında, ''Dink'in öldürüleceğini haber almalarına rağmen görevlerinin gereğini yerine getirmedikleri'' gerekçesiyle, soruşturma izni istenmişti. Soruşturma izni verilmesi üzerine Şimşek ve Şahin hakkında, görevi ihmal suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkemede ifade veren sanıklar, istihbarat bilgisini dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'e ilettiklerini, onun konuyu kapattığını öne sürmüşlerdi. Sanıkların ifadeleri üzerine dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz, İstihbarat Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Metin Yıldız, aynı birimde görevli astsubaylar Gazi Günay ve Hüseyin Yılmaz ile uzman çavuşlar Önder Araz ve Hacı Ömer Ünalır hakkında da soruşturma izni verilmişti. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından, ilk davanın sanıkları Okan Şimşek ve Veysal Şahin ile Albay Öz'ün de aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında, ''Görevi kötüye kullanmak'' suçundan yeni bir dava açılmıştı. Bu davaya bakma görevi de yine 2. Sulh Ceza Mahkemesine verilmişti. Dava sürecinde bu mahkeme, sanıkların kendilerine ulaşan istihbaratı gizlemenin yanı sıra cinayet sonrası gerçeğe aykırı belge düzenleyip istihbarat kaynağına baskı yaptıklarını göz önünde bulundurup, 1 ila 3 yıl arasında hapsi öngören ''görevin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak'' suçundan yargılanmaları gerektiğini belirtip ''görevsizlik kararı'' vererek, dosyayı Trabzon Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti. Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi de soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mesut Atmaca'nın, sanıkların Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanmaları gerektiği yönündeki itirazını yerinde bularak, dosyayı geri göndermişti. Birleştirilen davanın iddianamesinde, aralarında Albay Ali Öz'ün de yer aldığı 8 sanık hakkında, ''Görevi ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak'' suçundan, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu dava dışında, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, Dink'in öldürülmesine ilişkin Albay Öz hakkında ''görevi ihmal'' suçundan bir başka dava açılmıştı.