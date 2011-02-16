-ALBAY ÖNSEL'DEN SEMBOLİK AÇLIK GREVİ İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında, hakkında yakalama emri çıkarılan Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel İstanbul Adliyesine geldi. Hakkında yakalama emri bulunan Jandarma Kurmay Albay Önsel, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelerek işlemlerinin yapılması amacıyla İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşlerinin bulunduğu kata çıktı. El yazısıyla hazırlayarak basın mensuplarına dağıttığı basın açıklamasında Mustafa Önsel, 30 yıldır üniforma giydiğini, kendilerine darbeci denilerek üniformalarının lekelendiğini, bu üniformayla Türk milletine kast edenlere karşı mücadele ortaya koyduklarını ve mücadelede de pek çok arkadaşlarını kaybettiklerini ifade etti. ''Şimdi de hürriyetlimizi kaybettik ama herkes bilsin ki onurumuzu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Fırsat verilsin 10 dakika içinde bu Balyoz denilen olayın safsata olduğunu ortaya koyayım. Ama görüyoruz ki bunu bilen sözde yargı mensupları savunmamazı yapmamıza bile müsaade etmeden bizi tutukladı'' diyen Önsel, Türk milletinin önce mangası olduklarını, hukukun silah olarak kullanılmasıyla pusuya düşürüldüklerini savundu. Asıl pusunun Türk milletine yönelik olduğunu öne süren Önsel, ''Tedbirinizi alınız. Eğer bu topraklarda değerlerimizle birlikte özgürce yaşayacaksak direnmek zorundayız. Biz bu süreçte Türk milleti adına her şeyi göze alarak direnişi başlatıyoruz'' ifadesini kullandı. Elie Wiesel'den alıntılar yapan Önsel, açıklamasında şunları kaydetti: ''Adaletsizliğe karşı direnmek bu kararı verenlere 'hukuksuzsunuz, öyleyse bizim için artık hükümsüzsünüz' diye haykırmak maksadıyla cezaevinde 3 günlük sembolik açlık grevi ile direnişimi başlatıyorum. Bu tamamen bireysel kararımdır. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Üçüncü kez hukuk katledilerek tutuklanıyorum. Yeter artık. 14 Mart günü Silivri'deki duruşma düğünümüzdür. Bütün dostları düğünümüze davet ediyorum.''