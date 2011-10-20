Albay Muammer Kaddafi öldürüldü!

T24 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi, İtalya basını ve El Cezire devrik lider Albay Muammer Kaddafi'nin bugün memleketi Sirte'de yaralı olarak ele geçirildiğini ve daha sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Ancak bu açıklama, bağımsız kaynaklarca henüz teyit edilmedi.











Ulusal Geçiş Konseyi, Kaddafi'nin elindeki Sirte'nin düştükten sonra kaçarken öldürüldüğü iddia edildi.



Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) üst düzey askeri yetkilisi, Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'nin düştüğü yönündeki haberlerin kendisine de ulaştığını, "bunun, çok güzel bir haber olduğunu" söyledi.



Trablus Askeri Komitesi Başkanı Abdulhakim Belhac, UGK kuvvetlerinin Sirte'nin tümüne hakim olduğu haberlerini kendilerinin de aldığını belirtti.



Şu aşamada konu hakkında çok fazla bilgisi bulunmadığını ifade eden Belhac, Sirte'nin kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, şehrin ele geçirildiği bilgisini "çok güzel bir haber" olarak niteledi.



CNN International Haber Ajansı'nın haberine göre; Libya'daki muhaliflerin arabalarla sokaklara döküldüğü ve kutlamalar yapıldığı da bildirildi.









'Öldü' iddiası





Başka bazı kaynaklar Kaddafi'nin öldürüldüğünü öne sürdü. El Arabiya televizyonu Kaddafi'nin cesedinin Misrata'ya getirildiğini iddiasını ortaya attı.



UGK'den bir yetkili ise NATO'nun Kaddafi'nin öldürüldüğünü doğruladığını iddia etti.



Ancak bu açıklamalar şu ana kadar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı. UGK'nin daha önce de Kaddafi'nin oğullarının yakalanması ve bazı şehirlerin ele geçirilmesiyle ilgili açıklamalarının doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.



El Cezire, "üst düzey bir hedefin" yakalandığı yönünde bilginin birden fazla kaynak tarafından teyit edildiğini ancak bu kişinin "Kaddafi" soyadlı herhangi biri olabileceğini bildirdi.









Henüz teyit yok



Kaddafi yanlısı bir Libyalı asker Reuters'a Kaddafi'nin Sirte'de tutuklandığına şahit olduğunu söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Kaddafi'nin yakalandığı haberlerini teyit edemeyeceğini" belirtti.



NATO'dan bir yetkili ise Kaddafi'nin yakalanmasıyla ilgili haberleri kontrol ettiklerini ancak gelişmeleri teyit etmenin zaman alacağını açıkladı.









Sirte bugün düştü







Libya'da UGK'ye bağlı güçler, Sirte'yi Kaddafi yanlılarından temizleyerek kentte kontrolü ele geçirdi.





Kaddafi'nin oğlu da yakalandı





Libya'da Sirte'de düzenlenen operasyonda Kaddafi'nin oğlu Mutassım'ın da ele geçirildiği bildirildi. Libya televizyonu "Özgür Libya", Sirte'deki operasyonda Mutassım Kaddafi'yle birlikte iç güvenlik servisi şefi Mansur Dau ve Libya istihbarat servisi şefi Abdullah Senussi'nin de yakalandığını duyurdu. Operasyonda ayrıca, Kaddafi rejiminin savunma bakanı Ebubekr Yunus Cebir'in de öldürüldüğü bildirildi. Kaddafi'nin sözcüsü Musa İbrahim'in de ele geçirildiği UGK yetkilileri tarafından açıklandı.





Trablus'ta sevinç gösterileri





Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin yakalandığı haberleri başkent Trablus'ta büyük sevinç dalgasına yol açtı. Libyalılar sokaklara döküldü, yeni milli marşlarını söylüyor. Başkentin merkezinde toplanan binlerce kişi zaman zaman tekbir getirerek, Kaddafi'nin yakalanmasından duydukları sevinci ifade ediyor.





