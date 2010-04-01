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Albay Köylü'ye Balyoz'dan tutuklandı

Albay Cengiz Köylü'nün ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında da tutuklanması istendi.

01 Nisan 2010 03:00

T24 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Albay Cengiz Köylü'nün ''Balyoz Harekât Planı'' soruşturması kapsamında "cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" iddiasıyla tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilemesinin ardından tutuklandı. 


9 askere 'Balyoz'dan tahliye edildi


Köylü'nün, ''Balyoz Harekât Planı'' soruşturması kapsamında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından ifadesi alındı.


Bu arada İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Albay Cengiz Köylü'nün "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında ikinci kez ifadesi alındı.


Cengiz Köylü savcılık sorgusunun ardından "Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" iddiasıyla tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.


Köylü, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.


"Balyoz Güvenlik Harekat Planı" soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Hasdal Cezaevi'nden 23 Şubat'ta ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen Köylü, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.


9 askere 'Balyoz' tahliyesi

Dün (31 Mart 2010) akşam saatlerinde "Balyoz Harekât Planı" soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan 6'sı muvazaf 9 asker serbest bırakılmıştı.

Tahliye edilenler arasında 2 muvazzaf amiral ve eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Korgeneral Feyyaz Öğütçü de bulunurken, tahliyelerle birlikte tutuklu asker sayısı 25'e inmişti.

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