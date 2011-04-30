Albay Hakan Büyük Balyoz'dan tutuklandı

T24 - Balyoz soruşturmasında Eskişehir'deki evinde yapılan aramada ele geçirilen yeni belgelere ilişkin mahkemeye sevk edilen emekli Albay Hakan Büyük, tutuklandı.



Gözaltında tutulduğu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ne getirilen Büyük, ''Balyoz Planı'' soruşturmasının Gölcük'te ele geçirilen belgelere ilişkin ayağını soruşturan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulandı.



Savcı Ayar, Büyük'ü, tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Mahkemece tekrar sorgulanan Büyük, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.



Emniyet birimlerine gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde yapılan aramada ele geçirilen belgeler, ''Balyoz Planı''na ilişkin bilgiler içermesi dolayısıyla, aynı konuda yargılama yapan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.





