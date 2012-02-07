Albay Güney: Kızıma, '34 kişiyi bombalatan albayın kızı' diyorlarmış

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



Uludere olayı sonrası görevinden alınan Tugay Komutan Yardımcısı Albay Hüseyin Onur Güney, Adana’da okuyan kızının, kendisiyle ilgili gelişmeler yüzünden okula gidemediğini anlattı. Gözyaşını zorlukla tutan Albay Güney, “Olay sonrası görevden alınıp kimliğim medyaya yansıdı. Olayın birinci derecede faili oldum. Okulda kızıma ‘34 kişiyi bombalatan albayın kızı’ demişler. Ağlayarak anlattı. Kızımı dışladılar. Okula gitmiyor” dedi.







TBMM İnsan Hakları Heyeti’nin Şırnak-Uludere ve Gülyazı Köyü hattında yaptıkları inceleme tamamlandı. Ankara’ya dönen heyet, bölgede askeri yetkililerle bire bir görüştü. Bombalama olayından sonra görevden alınan Tugay Komutan Yardımcısı Albay Hüseyin Onur Güney’in yaşadıklarıyla etkilendi.





CHP’li Özdemir: Albayın bu duruma düşürülmesi yanlış



Heyetin CHP’li üyesi Malik Ecder Özdemir, genel olarak askerin durumunun o bölgede zor olduğunu söyledi. “Köylüler bu olaydan onları sorumlu tutuyor. Oysa ki tugayın ve tümen komutanlığının bu olayda bir dahli yok. Albayın, bu duruma düşürülmesi de yanlış. Kızının durumundan bir baba olarak çok etkilendim. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor” dedi.

Kürkçü: Köylülerin en sevmediği kişi



Albay Hüseyin Onur Güney’in üzgün haline dikkat çeken Mersin Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, “Benim gözlemim albayın seçilme nedeni; köylüler tarafından sevilmemesi. Albay, kaçakçılıkla mücadeleyi ‘vatani görev’ sayıyor. Önceki yıla göre 3 katı sigara ve eşya yakalanmış. Ben, görevden alma da albayın seçiminin köylülerin en sevmediği kişi olması diye düşünüyorum” diye konuştu.



Albayın haklı gerekçeler öne sürdüğünü anlatan Kürkçü, “Albay bize, ‘Benim sorumluluğum varsa, kabul ederim. Ama bu olaylarda bir sorumluluğum yok. Benim görev yerim değiştirilince olayın birinci derecede faili oldum. Kızım okula gidemedi. Şimdi okular açıldı gitmedi. Kızımı derhal dışladılar’" dediğini aktardı.

‘Görevden almak manasız’



“Uzaktan bakınca insani gibi görünmeyen pek çok noktanın insani boyutu görünüyor” diyen Kürkçü, “Ben albaya adil davranılmadığını düşünüyorum. Hava harekatıyla ilgili, kara operasyon gücünde buranın dahli olmadığını gösteriyorsa, o zaman, bu albayı görevden almanın ne manası var. Manasız bir şey.”

