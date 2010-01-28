Albay Gençoğlu’na İsmailağa sorgusu

Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu'nun gözaltına alındığı bildirildi.



Eskişehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı’nın isteği üzerine İsmailağa cemaatine yönelik soruşturma nedeniyle gözaltına alındı.



Eskişehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı’nın isteği üzerine gözaltına alındı. Kıdemli Albay Gençoğlu’nun daha önce görev yeri Erzincan’da, İsmailağa Cemaati’ne yönelik soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.



Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı’nın isteği üzerine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Aydıner, yanında askeri savcı ve Merkez Komutanlığı’ndan subaylarla birlikte dün saat 15.00 sıralarında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na geldi.





Başsavcı talimatıyla



Başsavcı Aydıner’in talimatıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de İl Jandarma Komutanlığı önünde bekledi. Başsavcı Ekrem Aydıner, geçen ağustos ayında Erzincan İl Jandarma Komutanlığı görevinden Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Kıdemli Albay Recep Gençoğlu’na gözaltına alındığını söyledi.





İlk ifade makamında



Makam odası aranan Kıdemli Albay Gençoğlu, avukatının bulunmasıyla Başsavcı Aydıner’e, Erzincan’da yürütülen Ergenekon kapsamındaki soruşturmayla ilgili ifade verdi.Eskişehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu’nun, Eskişehir Asker Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Erzincan’daki soruşturmayı yürüten Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na götürülebileceği ve sorgusunun orada yapılacağı kaydedildi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Caner’in bir süre önce İsmailağa Cemaati ile ilgili başlattığı soruşturma sırasında Kıdemli Albay Recep Gençoğlu, Erzincan İl Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordu.





Erzincan’da neler olmuştu?



Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Caner, İl Jandarma İstihbaratı’na gelen bilgi notu doğultusunda, 2 Kasım 2007’de İsmailağa Cemaati’ne yönelik operasyon başlattı. Ancak bu sırada Erzurum Özel Yetkili Ağır Ceza Savcısı Osman Şanal devreye girdi ve dosyayı devraldı.Savcı Cihaner’in yetkisini aştığı ileri sürüldü, hakkında çeşitli soruştamalar açıldı. Ardından asker ve bürokratların tutuklandığı soruşturmalar başladı. Önce Erzincan’da üç subay tutuklandı. Sonra sıra MİT’e geldi. MİT Erzincan Şube Müdürü Ş.D ile 2 MİT mensubu gözaltına alınıp tutuklandı.





Cizre'de de kritik görev yaptı



Gençoğlu, Cizre’de 1993-95 yılları arasında oluşturduğu bir ekiple Beyaz Toros’la onlarca kişiyi usulsüz gözaltına aldığı ve 6 kişiyi infaz ettiği iddiasıyla müebbet hapis cezasıyla yargılanan Kayseri eski İl Jandarma Alay Komutanı Cemal Temizöz’den sonra Cizre’de Jandarma Komutanlığı yaptı. Gençoğlu, Ağustos 2009 YAŞ ile, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na atandı.



