Albay Erden'i intihara sürükleyen video siteden kaldırıldı

T24 - Video paylaşım sitesi Dailymotion sitesine yüklenen görüntüler yüzünden canına kıydığı öne sürülen Deniz Kurmay Albay Berk Erden’in görüntüleri dün akşam saatlerine kadar Dailymotion’da duruyor ve rahatlıkla izlenebiliyordu.



Fransız Dailymotion’ın Türkiye ofisinden yetkililer, görüntülerin kaldırılması yönünde resmi bir yazı veya şikâyet gelmediğini belirtti. Milliyet gazetesinin haberine göre, 17.20’de yapılan bu telefon görüşmesinden sonra yetkililer Dailymotion’ın içerik takımı ilgili görüntüleri 1 saat içinde kaldıracaklarını bildirdi. 17.56’da da Erden’le ilgili video görüntüsü ‘reddedildi’ başlığıyla siteden kaldırıldı. Bir süre sonra da sitede konuyla ilgili hiçbir başlık kalmadı.



Dailymotion’ın Türkiye’deki ortağı MCD Digital’in CEO’su Cenk Oflaz, görüntülerin kaldırılması yönünde içerik takımından SMS aldığını ve acilen kaldırılmasını onayladığını söyledi.





Prosedürü bilmiyor



Şu ana kadar kendilerine ulaşan bir şikâyet veya resmi bir yazı olmadığını belirten Oflaz, siteye video görüntüsünü yükleyen kişi hakkında adli takibat yapılması durumunda ilgili prosedür hakkında bilgi sahibi olmadığını da kaydetti.





Fransa’nın da haberi yok



Dailymotion sitesinin Fransa’daki merkez ofisinden telefonla ulaşılan bir yetkili ise, ilgili video ve Türkiye’deki olaylarla ilgili bilgileri olmadığını, kendilerine konuyla ilgili herhangi bir başvuru da olmadığını belirtti. Siteye video yüklemenin herkese açık olduğunu anlatan yetkili, yaşananları aktarmamızın ardından üzüntü duyduğunu ifade etti.





Videoyu yükleyen 2 yıl 6 aya kadar yargılanır



Bu yönde yüklenen video görüntüleriyle ilgili olarak Türkiye’de bilişim hukuku açısından herhangi bir düzenleme olmadığını belirten Avukat Gökhan Ahi, son yaşanan olayların TCK 125. madde kapsamında hakaret başlığı altında ele alınabileceğini söyledi. Bunun da şikâyete bağlı olduğunu belirten Ahi, ilgili kişinin hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar ceza ile yargılanabileceğini aktardı. Son olayda internetin kullanıldığını, bunun da ilgili cezayı yayın yoluyla hakaret kapsamında olmasından dolayı 3’te 1 oranında artırdığını söyleyen Ahi, mahkemenin ilgili video görüntüsünü kimin yüklediğini öğrenmek için Dailymotion’dan bilgi talep etmesi gerektiğini vurguladı. Fransa’dan bu bilginin gelmesinin kesin olmadığını belirten Ahi, gerekçesini de siber suçlarla ilgili olarak karşılıklı bir protokol olmadığı için Fransa’daki bir şirketin veya resmi makamların Türk savcılıklarından gelen talebi yerine getirme yükümlülüğü olmadığını söyledi.





YouTube’un Avrupalısı!



İnternette video paylaşım ve barındırma sitesi olan “Dailymotion.com” Fransız merkezli bir şirket ve ABD’li YouTube’un internetteki Avrupalı rakibi olarak öne çıkıyor. Siteye üye olan kullanıcılar kolaylıkla video dosyalarını sisteme yüklüyor ve diğer kullanıcıların izlemesini sağlıyor.



2005’te kurulan Dailymotion’ın ismi YouTube’un kuruluş tarihinden 1 ay sonra satın alındı. Türkiye’de YouTube’un kapatılmasının ardından oldukça popüler olan sitedeki Türkçe içerik de hayli fazla.





55 milyon kullanıcısı var



Dailymotion, Ağustos 2008-Mayıs 2009 arasında Türkiye’de yasaklandı, zararlı içeriğin kaldırılmasının ardından bu yasak kalktı. Son olarak YouTube’la rekabette yüksek tanımlı (HD) kalitede video yayın sistemine başlandı. İstatistiklere bakıldığında aylık olarak 55 milyon tekil kullanıcı, 17 milyarı aşkın sayfa gösterimi rakamlarıyla bu alanda hayli iddialı olan siteye günde 16 bini aşkın video yükleniyor. Comscore’un sıralamasında Dailymotion global olarak en çok ziyaret edilen siteler liginde 42. sırada yer alıyor.



