-ALBAY EKİCİ İDDİALARI YARGIYA TAŞIYOR ANTALYA (A.A) - 13.05.2011 - Bir internet sitesi ve bir gazetede kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları yayımlanan Antalya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay İsmail Ekici, konuyu adli mercilere taşıyacağını bildirdi. Bir gazetede, bir internet sitesine dayandırılarak yayımlanan haberde, kendisine ait ses kayıtları olduğu iddia edilen Antalya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay İsmail Ekici, açıklama yapma yetkisinin bulunmadığını, ancak konuyu adli mercilere taşıyacağını belirtti.