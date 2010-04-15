Albay Dursun Çiçek'e 'PKK' suçlaması

T24 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" adlı belgeye ilişkin iddianame ve eklerinde önemli iddialar yer aldı. Sanık olarak MİT görevlisinin de yer aldığı iddianamenin dayanaklarından olan isimsiz bir e-posta mesajında, eylem planının altındaki ıslak imzası büyük tartışma yaratan Albay Dursun Çiçek, "Ergenekon'un PKK üzerindeki faaliyetleri koordine etmekle" de suçlanıyor. "Kafes" eylem planı üzerine el yazısıyla düşülmüş "Uygundur, Kadir Paşa koordine etsin" şeklindeki notun da Adli Tıp tarafından incelendiği ve irtibat tespit edildiği belirtildi.





NTV'den Erdoğan Durna'nın haberine göre, AKP Hükümeti ve Fethullah Gülen cemaatini parçalamak için komploya varan bir dizi senaryo içeren "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"na ilişkin olarak hazırlanan 7 sanıklı iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken dosyanın ergenekon davalarıyla birleştirilmesi istendi.





Davanın bir numaralı sanığı Bedrettin Dalan'ın yurtdışına kaçması için uyardığı öne sürülen MİT görevlisi Özel Yılmaz da, iddianamede 3 numaralı sanık olarak yer aldı. MİT görevlisinin ismi daha önce Hrant Dink cinayeti kapsamında gündeme gelmişti. Ailesinin avukatları, Hrant Dink'i, çağrı üzerine İstanbul Valiliği'ne gittiği sırada Vali Yardımcısı Ergun Güngör'ün makamında yazılarından dolayı dikkatli olması yönünde uyaran kişinin Özel Yılmaz olduğunu söylüyor.





Davanın 2 numaralı sanığı olan Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in adı "Kafes eylem planı" iddianamesinin ek klasörlerinde de sıkça yer alıyor.







İsimsiz e-postada PKK suçlaması







İddianamenin temelini oluşturan isimsiz e-postalardan birinde, "Dursun Çiçek, Ergenekon'un PKK üzerinde yürüttüğü faaliyetleri koordine eden kişidir" deniliyor.







'Büyükanıt ve Yalman Sabetay, Gülen misyoner'







Aynı e-postada, "sanıkların, emekli Orgeneraller Yaşar Büyükanıt ve Aytaç Yalman için Sabetay, Fetullah Gülen'in misyoner olduğu konusunda konferanslar hazırladığı" öne sürülüyor.







'Kafes planı uygun, Kadir Paşa koordine etsin'







Ek klasörlerde, “Kafes” operasyonu eylem planı altındaki "Uygundur, Kadir paşa koor. etsin" şeklindeki yazının Adli Tıp tarafından incelendiği ve irtibat tespit edilediği belirtiliyor.

