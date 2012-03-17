Albay Dursun Çiçek annesini toprağa verdi

T24 - İnternet Andıcı ve Balyoz soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Albay Dursun Çiçek, 2 gün önce vefat eden annesi Halime Çiçek’in Tokat'taki cenaze törenine katıldı. "Annem sağken helalleşmek istedim. Ama mevzuat her zaman olduğu gibi önümüze çıktı" diyen Çiçek, ''Hakk’ın rahmetine kavuşan annemin ak sütü gibi masumum'' dedi.

Tutuklu olarak yargılanan emekli Albay Dursun Çiçek, alınan özel izin ile annesi Halime Çiçek’in cenazesine katılmak için Tokat’a geldi. Anadolujet uçağı ile 10.30 sıralarında Tokat Havaalanı’na indi.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, ıçaktan en son Albay Dursun Çiçek indi, kendisine sivil kıyafetli 2 koruma da eşlik etti. Dursun Çiçek siyah bir takım elbise giydi.

Çiçek kendisi için getirilen ve aprona alınan minibüse bindi. İçeriye basın mensupları yaklaştırılmadı. Daha sonra Çiçek’in bulunduğu minibüs ve peşindeki 3 sivil araç Tokat’ın Reşadiye İlçesi’ne gitmek üzere hareket etti.

Dursun Çiçek’in ilk olarak Reşadiye İlçesi’ne gideceği ve burada Devlet Hastanesi’nden annesinin cenazesini alarak Umurca Köyü’ne götürüp toprağa vereceği belirtildi.

'Annemin ak sütü gibi masumum'

Emekli Albay Dursun Çiçek, Reşadiye’ye giderken, buradan ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Umurca Köyü’ne geçti. Burada köylüler tarafından karşılanan emekli Albay Çiçek, "Annem sağken helalleşmek istedim. Ama mevzuat her zaman olduğu gibi önümüze çıktı" dedi.

İnsan odaklı, insanları annesiyle sağlığında helalleştiren düzeni kuracaklarını belirten emekli albay Dursun Çiçek, suçsuz olduğunu da şu sözlerle dile getirdi:

"Hepiniz biliyorsunuz Hakk’ın rahmetine kavuşan annemin ak sütü gibi masumum. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Esas bize tuzak kuran, sahte delil üretenlerin peşindeyiz. Onları yüce adaletin önüne çıkardığımız zaman görevimizi yapacağız. İnşallah bu görevi de çocuklarımıza, geleceğimize bırakmayacağız. Bizimle beraber olduğunuz için bu sıkıntıda bizimle olduğunuz için teşekkür ederim."

Çiçek konuşmasının ardından köylülerde bulunan, annesi ile kendisinin bulunduğu fotoğrafı öptü. Ardından cenazenin bulunduğu Umuca Köyü Camii’ne giderek önce annesi Halime Çiçek’in tabutunu açıp yüzünü gördü, ardından cenaze namazı için aptest aldı.

Köy meydanında kılınan cenaze namazına katılan Çiçek’in yanında Reşadiye Belediye Başkanı MHP’li Rafet Erdem ve yakınları saf tuttu.

Cenazeye çok sayıda köylü katıldı. Cenaze namazı ardından emekli albay Dursun Çiçek, annesinin tabutunu bir süre omuzunda taşıdı. Cenaze omuzlarda, köy çıkışında bulunan mezarlığa götürülerek dualar eşliğinde toprağa verildi. Köydeki evine geçen Dursun Çiçek, burada taziyeleri kabul etti. Çiçek’e avukat kızı İrem Çiçek de eşlik etti.

Yarın İstanbul'a dönüyor

Emekli Albay Dursun Çiçek, annesini toprağa verdikten sonra ilçe merkezine döndü. Köyde taziyeleri kabul eden Çiçek’in daha sonra ilçe merkezine geçerek burada annesinin hayatını kaybettiği aynı zamanda amcasını oğlu olan eniştesi Halil Çiçek’in evinde kalacağı, yarın İstanbul’a döneceği bildirildi.