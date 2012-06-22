Albay Çillioğlu'nun saç diplerinde arsenik olduğu kesinleşti

Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından Albay Kazım Çillioğlu'nun kemiklerinde yapılan ikinci incelemede saç köklerinde arsenik olduğu kesinleşti.

Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürütürken lojmanında ölü bulunan Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, merhum albayın kemikleri üzerinde ikinci inceleme Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yaptırıldı. Kemiklerde gerekli incelemeyi tamamlayan Ankara Adli Tıp Kurumu, daha önce İstanbul Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi heyetinin açıkladığı kanaati onaylar nitelikte bir rapor hazırladı.

Eşref Akgün'ün Zaman gazetesindeki haberine göre; rapor, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na da gönderildi. Raporda 1994 yılında evinde ölü bulunan Çillioğlu'nun saç köklerinde arsenik olduğu, kürek kemiğinde delik, kaburgalarında da kırık olduğu belirtildi. Mezarı açıldıktan sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu ve Malatya Özel Yetkili Başsavcı Vekilliği'nce oluşturulan bilirkişi heyetince kemikler üzerinde incelemeler yapılmış, bilirkişi heyetince hazırlanan 62 sayfalık raporda Çillioğlu'nun öldürüldüğü sonucuna varılmıştı.

Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürütürken 1994 yılında lojmanında ölü bulunduktan sonra dış otopsisi yapılarak 'intihar ettiği' sonucuna varılan Kazım Çillioğlu ile ilgili soruşturma dosyası, oğlu Gökhan Çillioğlu'nun müracaatı üzerine önceki yıl ocak ayında yeniden açıldı. Bugüne kadar 700 kişinin ifadesine başvurulan soruşturmada geçen yıl haziran ayında kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çillioğlu'nun Düzce'de bulunan mezarı açılmıştı.

Mezardan alınan örnekler üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, saç köklerinde arseniğe rastlanan Çillioğlu'nun, kürek kemiğinde kurşun yarası olduğu öngörülen bir delik ile kaburgalarında kırık olduğu tespit edilmişti. Ayrıca Çillioğlu'nun intihar notundaki imzanın sahte olduğu da belirlenirken, merhum albaya ait silahların ölümünden 3 yıl sonra sahte belgeyle ailesinden alındığı ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili olarak Tunceli bölgesinde Çillioğlu'nun öldürüldüğü dönemde 'sakallı' lakabıyla bilinen Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ile Bozo kod adlı Yusuf Geyik kırmızı bültenle aranıyor.