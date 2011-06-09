-ALBAY ÇİLLİOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI DÜZCE (A.A) - 09.06.2011 - Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının kararıyla 1994 yılında Tunceli'de intihar ettiği öne sürülen eski Tunceli Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu'nun Düzce'de bulunan mezarı açıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarıçökek köyüne gelen Düzce Cumhuriyet Savcılığı'ndan görevliler ile jandarma ve polis ekipleri, Albay Kazım Çillioğlu'nun mezarını açmak için çalışma başlattı. Albay Çillioğlu'nun oğlu Gökhan Çillioğlu'nun da refakat ettiği çalışmalar sırasında görüntü almaya çalışan basın mensupları jandarma ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Gökhan Çillioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Biz davamızda haklıyız. Ailemizin bu konudaki duruşu çok diktir ve bugüne kadar da dik duruşumuzu devam ettirdik. Haklılığımızın ispatına çalışıyoruz. Babamın kemiklerinin görünmesini istemiyorum, görüntülenmesini de istemiyorum. Aile olarak bu konuda titiziz. Gerekli açıklamaları yeri ve zamanı geldiğinde ben sizinle paylaşıyorum'' dedi. Mezarın açılması sırasında basın mensuplarının görüntü almamasını isteyen Gökhan Çillioğlu, ''Sizden ricam, bu zor günümüzde bize yardımcı olmanızdır'' diye konuştu. Çok sayıda basın mensubunun izlediği çalışma sırasında Ankara'dan gelen kriminal bir ekip de görevli ekiplere eşlik etti. -OLAY- Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1994 yılında intihar ettiği öne sürülen Albay Kazım Çillioğlu'nun mezarının açılmasına karar verilmişti. Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürütürken lojmanında ölü bulunduktan sonra dış otopsisi yapılarak ''intihar ettiği'' sonucuna varılan Kazım Çillioğlu ile ilgili soruşturma dosyası, oğlu Gökhan Çillioğlu'nun müracaatı üzerine yeniden açılmıştı. Gökhan Çillioğlu, 2010 yılı sonunda savcılığa başvurarak babasının suikast sonucu öldüğünü ileri sürmüştü. Ailenin başvurusu üzerine Erzurum'a gönderilen dosyayı inceleyen savcılık, görevsizlik kararı vererek dosyayı Malatya'ya göndermişti. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı tarihte Tunceli Valisi olan Atıl Üzülgen ile birlikte dönemin Cumhuriyet Savcısı, Kurmay Başkanı, Jandarma Bölük Komutanı, Çillioğlu'nun korumaları ve MİT görevlilerinin de aralarında yer aldığı bir çok ismin ifadelerine başvurulmuştu. Savcılık ayrıca Çillioğlu'nun otopsi raporunu da inceleyerek kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Düzce'de bulunan mezarının açılmasına karar vermişti. -''İNTİHAR NOTU'' MERCEK ALTINDA- BU arada Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özden Doğan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, intihar olduğu ileri sürülen olayla ilgili tüm detaylar mercek altına alındı. Olayın yaşandığı 1994 yılında Albay Kazım Çillioğlu'nun lojmanına giderek inceleme yapan Cumhuriyet Savcısının tutanağa geçirdiği tüm detaylar yeniden ele alındı. Olay yerinde inceleme yaptıktan sonra görevsizlik kararı vererek dosyayı Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığını gönderen Cumhuriyet Savcısının tutanağında yer alan bilgilere göre, ''olay yerinde bulunan kanların kurumaya yüz tuttuğu'' ifadesi dikkat çekti. Öte yandan Kazım Çillioğlu tarafından imzalandığı sanılan ''Bu Türklüğün var olma mücadelesidir. Bir an önce ve mutlaka geniş kapsamlı düşünmeliyiz'' yazısının intihar notu olarak değerlendirildiği öğrenildi.