-ALBAY ÇİLLİOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK MALATYA (A.A) - 30.05.2011 - Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, 1994 yılında Tunceli'de intihar ettiği öne sürülen eski Tunceli Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu'nun Düzce'de bulunan mezarının açılmasına karar verdi. Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürütürken lojmanında ölü bulunduktan sonra dış otopsisi yapılarak ''intihar ettiği'' sonucuna varılan Kazım Çillioğlu ile ilgili soruşturma dosyası, oğlu Gökhan Çillioğlu'nun müracaatı üzerine yeniden açılmıştı. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı tarihte Tunceli Valisi olan Atıl Üzülgen ile birlikte dönemin Cumhuriyet Savcısı, Kurmay Başkanı, Jandarma Bölük Komutanı, Çillioğlu'nun korumaları ve MİT görevlilerinin aralarında yer aldığı bir çok ismin ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Savcılık tarafından bilgilerine başvurulan kişiler arasında bölgede görev yapan gazeteciler de yer aldı. Savcılık ayrıca Çillioğlu'nun otopsi raporunu da inceleyerek kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Düzce'de bulunan mezarının açılmasına karar verdi. -OTOPSİDE EKSİKLER BELİRTİLMİŞ- Öte yandan lojmanında ölü olarak bulunduktan sonra yapılan olay yeri incelemesi ve otopsi raporunda olayın ''şüpheli'' olarak ifade edildiği ve eksiklerin giderilmesi gerektiğinin belirtildiği öğrenildi. Albay Çillioğlu'nun oğlu Gökhan Çillioğlu, 2010 yılı sonunda savcılığa başvurarak babasının suikast sonucu öldüğünü ileri sürmüş ve soruşturmanın yeniden açılmasını talep etmişti. Gökhan Çillioğlu'nun başvurusu üzerine Erzurum'a gönderilen dosyayı inceleyen savcılık, görevsizlik kararı vererek dosyayı Malatya'ya göndermişti.