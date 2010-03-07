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Albay Çiçek'ten TRT2 Haber Müdürü'ne dava

PKK'nın Tokat'ta gerçekleştirdiği eylem ile Albay Dursun Çiçek arasında bağlantı kuran TRT-2 Haber Müdürü'ne dava açıldı.

07 Mart 2010 02:00

T24 - PKK'nın Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gerçekleştirdiği eylem ile Reşadiye doğumlu Albay Dursun Çiçek arasında bağlantı kuran TRT-2 Haber Müdürü Erol Yüksel hakkında 'ses ve görüntülü ileti ile hakaret' suçlamasıyla dava açıldı.

Radikal gazetsinin haberine göre iddianamede Yüksel hakkında iki yıla kadar hapis cezası istenirken PKK saldırısı ile Çiçek arasında bağlantı kurulması için “şikâyetçinin şeref ve saygınlığını rencide edilebilecek bir olgu isnat edilmek suretiyle hakaret suçunu işlendiği anlaşılmıştır” denildi.

2009 Aralık ayında PKK, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde düzenlediği saldırıda yedi asker şehit düşmüş-tü. Bugünlerde TRT -2’de 10 Aralık 2009 tarihinde yayımlanan Haber Müdürü Erol Yüksel Kadir’in sorumluluğundaki bültende şöyle denildi:

“Ergenekon sanığı Albay Dursun Çiçek’in Reşadiyeli olması dikkat çekici bir husus. Ve zamanlama hain saldırının zamanlaması kadar yeri kadar ilginç eylem. İçişleri Bakanı Atalay’ın medyada açıklama yaptığı dakikalarda neredeyse eşzamanlı.”

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