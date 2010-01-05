Albay Çiçek'ten TRT hakkında suç duyurusu

T24- ''İrticayla mücadele eylem planı'' başlıklı belgede imzası bulunduğu iddia edilen Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, TRT-2 televizyon kanalında yayınlanan haberlerde ''onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiği'' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Çiçek'in avukatı Mustafa Çevik tarafından hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, 11 Kasım 2009 tarihinde, Dursun Çiçek'in İstanbul'da Cumhuriyet Savcılarınca yapılan sorgusu devam ederken, TRT-2 televizyon kanalındaki alt yazıda ''Albay Dursun Çiçek, tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edildi'' şeklinde haberin yayınlandığı öne sürüldü. ''Kesinleşmemiş mahkeme kararları hakkında lehte ve aleyhte mütalaa yayınlamanın yasaklandığı, yasağın zaman ve konu itibariyle sınırlandığı'' ifade edilen dilekçede, kanunun yargıyı etkileyici yayın yapmayı suç saydığı ifade edildi.

Dilekçede, TRT-2'de 10 Aralık 2009 tarihindeki gece bülteninde ''PKK terör örgütü tarafından üstlenilen Tokat Reşadiye'deki terör saldırısına'' ilişkin haberde de Albay Çiçek ile ilgili ifadelere yer verildiği iddia edildi.

Söz konusu haberlerle ''Çiçek'in onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiği'' savunulan dilekçede, haberlerin yayınlanmasında sorumluluğu bulunan kişilerin ''Yargı görevi yapanı etkileme'', ''Soruşturmanın gizliliğini ihlal'', ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' ve ''hakaret'' suçlarından cezalandırılması talep edildi.