Albay Çiçek'in yargılanmasına başlandı

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Genelkurmay Askeri Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davasında tutuklu olarak yargılanan sanık Çiçek ve avukatları katılıyor.



Askeri Savcılığın hazırladığı iddianamede, Çiçek'in, 12 Haziran 2009'dan önceki bir tarihte "İrticayla Mücadele Eylem Planı" başlıklı yazıyı hazırlamak suretiyle görevi kötüye kullandığı" ve "hazırladığı yazıyı belirlenemeyen bir şekilde bazı kişiler aracılığıyla basında yer almasını sağlayarak, aleniyete kavuşmasını sağlamak suretiyle, astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir ve tezyif edici fiil ve hareketlerde bulunduğu" öne sürülüyor.



Çiçek'in, bu suçlamalarla Askeri Ceza Kanununun 144. Maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanununun (TCK) 257/1'inci, Askeri Ceza Kanununun 95/4'üncü ve TCK'nın 53. Maddesi uyarınca toplam 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, bazı hakları kullanmaktan yoksun bırakılması ve Askeri Ceza Kanunu'nun 30. Maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çıkarılması talep ediliyor.

