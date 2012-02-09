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Albay Çiçek'in talebi reddedildi İSTANBUL (A.A)

09 Şubat 2012 21:37

-Albay Çiçek'in talebi reddedildi İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanıklarından emekli Albay Dursun Çiçek'in, ağır hasta olan annesini ziyaret etmek için izin talebi reddedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada çapraz sorgusu yapılan tutuksuz sanık Meryem Kurşun, hak etmediği bir şekilde suçlandığını, hiçbir örgüte üye olmadığını söyledi. Kurşun, bir dönem yöneticiliğini yaptığı ''irtica.org'' sitesinde türbanla ilgili bir şey yazmadığını ifade ederek, ''Ben türban yasağına da karşıyım. Üniversite arkadaşım türbanlı olduğu için sınavdan çıkarıldı. Biz de onunla beraber üzüldük'' dedi. Kurşun'un çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, sanıklardan Dursun Çiçek'in, ağır hasta olan annesini ziyaret edebilmek için izin talebinde bulunduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Çiçek'in talebinin yasal mevzuata uygun olmadığını belirterek reddetti. Duruşma, 13 Şubat Pazartesi gününe ertelendi. Bu arada, Dursun Çiçek'in tutuklu olarak yargılandığı ''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi de Çiçek'in annesini ziyaret etmek için izin talebini aynı gerekçeyle reddetmişti.

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