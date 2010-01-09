Albay Çiçek'in açıklamasına Bakan yorumu

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Mermili mektup olayı

Ordu'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ergin, Albay Çiçek'in dün (8 Ocak 2010) gazetecilere yaptığı açıklamayla ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine, yargılama faaliyetine ilişkin bir beyanda bulunamayacağını söyledi.Adalet Bakanlığı'nın yargısal faaliyetlere müdahil olamayacağını ifade eden Ergin, "Adalet Bakanlığı, yargısal faaliyetlere müdahil olamaz. Onun dışında Adalet Bakanlığı yargı fonksiyonunun, uyumlu ve sağlıklı yürümesi açısından alınması gereken tedbirleri, fiziki alt yapıyı, yasama çalışmalarını hazırlama noktasında görev icra eder. Yargılama işlemine, içeriğine ilişkin bir müdahalemiz de olamaz. Yargısal faaliyetlerin içeriğine ilişkin beyanda bulunmak, savcıların ve mahkemelerin yapacağı faaliyetlerdir. Biz yürütme organını temsil ediyoruz. Yargılama faaliyetine ilişkin bir beyanımız olamaz" dedi.Ordu'dan Samsun'a geçen Bakan Ergin, burada da açıklamalarda bulundu.Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığındaki aramayı gerçekleştiren hakim ile soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına mermi gönderilmesiyle ilgili bir soru üzerine Bakan Ergin, "Hiçbir yargı mensubuna bir tehdit algılamasını onaylamamız mümkün değil" dedi.Konunun adliyeye intikal ettiğini hatırlatan Ergin, "Konuyu savcılık soruşturuyor. Savcılığın soruşturduğu bir konuda bizim sonuca tesir edecek bir beyanda bulunmamız mümkün değil. Yasalar buna müsait değil. O açıdan herkes sabırla bekleyecek, yargıya güvenecek, bağımsız yargının yapacağı çalışmaların sonucunu bekleyecek. Biz de onu yapıyoruz. Sonuç ortaya çıktığında değerlendirmeleri de ayrıca yapacağız" dedi.