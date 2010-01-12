Albay Çiçek'e, askeri soruşturma

T24- İrtica Planı'nı hazırladığı iddia edilen Albay Dursun Çiçek hakkında askeri savcılık "Görevi kötüye kullanmaktan" soruşturma açtı. Askerler, ıslak imzalı orijinal belgeyi bekliyor. Belgenin gerçekliğine inanırlarsa Çiçek hakkında bu suçtan dava açılacak.



Soruşturmanın iki nedene dayandırıldığı kaydedildi. Bunların Çiçek’in, kendisi hakkında yürütülen soruşturmayı etkileyecek açıklamalarda bulunması ile Genelkurmay Başkanlığı’ndan izin almadan açıklama yapması olduğu öne sürülürken ayrıca Genelkurmay’ın 8 Ocak’ta Albay Çiçek’in izinli olup olmadığını da araştırdığı dile getirildi.



Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre, Hükümetle Genelkurmay arasında kurumsal işbirliğini güçlendirme çabaları hız kazanırken Ankara'da gözler iki noktaya odaklandı.



"Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek ve Seferberlik Ankara Bölge Başkanlığı."



Genelkurmay, Seferberlik Ankara Bölge Başkanlığı'ndaki aramanın bir an önce sonuçlandırılmasını, devlet sırrı niteliğindeki belgelerin imha edilmesini isterken, hükümet kanadında da Albay Çiçek'le ilgili hukuki sürecin askeri ayağının tamamlanması beklentisi oluştu.



Çiçek'e askeri soruşturma



İrticayla Mücadele Eylem Planı'nı hazırladığı iddia edilen Kurmay Albay Dursun Çiçek hakkında sivil savcılığın soruşturması sürerken askeri savcılığın da Çiçek'le ilgili "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturma açtığı ortaya çıktı.



Emniyet raporu da dikkat çekici



İrticayla Mücadele Eylem Planı'nın ıslak imzalı orijinalinin bulunduğu, Adli Tıp Kurumu'nun da bu yönde rapor verdiği kamuoyuna yansımışken bu kez Emniyet Kriminal Laboratuvarı'ndan da belgedeki imza için "Çiçek'in eli ürünü" olabileceğini teyit eden ikinci raporun geldiği belirtildi.



Genelkurmay soruşturuyor



Genelkurmay'ın, "Islak imzalı orijinal belge askeri savcılığa ulaştırılır ve belgenin gerçekliğinden kuşku duyulmazsa, görevi kötüye kullanma suçlaması ile dava açılacak" görüşünü bildirdiği ifade edildi.



Güven sorunu



Genelkurmay'ın özellikle emniyet ve istihbarat kurumları arasındaki işbirliğinin yetersizliğine ve karşılıklı güvenin eksikliğine dikkat çektiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre Genelkurmay, "Emniyet birimlerinin, şüpheli buldukları askeri personeli uzun süre takip altında tuttuğu anlaşılıyor. Bu durum kurumlararası çekişmeye dönüşüyor. Gerekli bilgilendirme yapılsa ilgili askeri personel hakkında zaten idari ve askeri ceza kanunu çerçevesinde işlem tesis edilir" görüşünü hükümete iletti.



Kapıştıran döküman



Ergenekon soruşturması kapsamında 7 Haziran 2009'da tutuklanan avukat Serdar Öztürk'ün bürosunda yapılan aramada 4 sayfalık yeni İrticayla Mücadele Eylem Planı başlıklı bir doküman ele geçirilmişti. Planın altında Genelkurmay Harekat Başkanlığı 3. Bilgi Destek Şube Müdürlüğü'nde görevli Deniz Piyade Kurmay Kıdemli Albay Dursun Çiçek'in imzasının bulunduğu belirlenmişti. 2009'un temmuz ayında şüphe üzerine Beşiktaş Adliyesi'ne getirilen ifadesi alındıktan sonra tutuklanmıştı. Albay Çiçek itiraz üzerine serbest bırakılmıştı. Bu arada belgenin orijinal olmaması, fotokopi üzerinden yapılan imza analizinin güvenilir sonuç vermemesi nedeni ile Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, söz konusu planı, "hukuken kağıt parçası" olarak nitelendirmişti.



Albay Çiçek'in tutuklanıp, serbest bırakıldığı bu süreçte önemli bir başka gelişme ise Ekim 2009'da yaşanmıştı. Belgenin ıslak imzalı orijinalinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldığı açıklanmış ve Adli Tıp Kurumu'nun, belgedeki imza için Albay Çiçek'in eli ürünü olabileceği yönünde rapor verdiği belirtilmişti.



İkinci kez serbest kaldı



Kasım 2009'da da "imzasız bir ihbar mektubu" yine savcılara gönderilmişti. 12 Kasım 2009'da Albay Dursun Çiçek'in tekrar ifadesine başvurulmuş, 43 saat tutuklu kalan Çiçek daha sonra avukatın itirazı üzerine yine tahliye edilmişti. İmzasız ihbar mektubunu gönderen subayın kimliğinin belirlenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren Çiçek, geçen hafta içinde de eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun ifade verdiği saatlerde Beşiktaş Adliyesi yakınlarında görüntülenmişti.



Adliye önünde 'Belge sahte' dedi



Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, geçen cuma günü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi önünden geçerken gazeteciler tarafından fark edilmişti. Çiçek, altında imzası olduğu öne sürülen belgeyi kabul etmediğini, sahte olduğunu söylemişti. Çiçek, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine şunları söylemişti: "Benim için bu soruşturma bitmiştir. Soruşturma falan yoktur. Bir albay bir hükümeti yıkabilir mi? Hepsi palavra, hepsi yalan. Niye belgeyi incelemeye göndermiyorlar. Eğer korkmuyorlarsa, imzanın gerçek olduğuna inanıyorlarsa göndersinler. Çok güveniyorlarsa göndersinler. Tek raporla olmaz. Kurum da kabul etmiyor. Biz de kabul etmiyoruz. Genelkurmay kaç sefer istedi niye göndermiyorlar. Suç işliyorlar."