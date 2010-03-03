Albay Çiçek: İmzam çok iyi taklit edilmiş

T24 - "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nda imzası bulunduğu öne sürülen Dursun Çiçek, bir kez daha ıslak imzanın kendisine ait olmadığını savundu. Çiçek, "İmzam çok iyi taklit edilmiş, yetkilileri göreve çağırıyorum" dedi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada da imzanın gerçek olabileceğine dair bazı delillere ulaşıldığı bildirilmişti.Islak imza böyle kaydedildi
“İrtica ile Mücadele Eylem Planı” belgesinin altında ıslak imzası olduğu iddia edilen Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, avukatı yoluyla yazılı bir açıklama yaptı.
Albay Çiçek, soruşturmanın sadece ıslak imzaya indirgenmesini eleştirdiği açıklamasında, "O kağıt parçasına imzanın taklit makinası marifetiyle atılmış olduğu iddiamız devam ediyor. O yüzden, o ıslak imzalı sahte planda tek gerçeğe yakın olan şey, çok iyi taklit edilmiş olan imzadır" dedi.
Açıklamada ayrıca soruşturmayı yürüten savcı ve hâkimler hakkındaki şikayetleri 8 aydır sonuçlandırmayan Adalet Bakanlığı da eleştirildi.TSK, 'ıslak imza' delillerini kabul etti'Gerçek olabileceğine dair bazı delillere ulaşıldı'
Genelkurmay Başkanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İrticayla Mücadele Eylem Planı"nın gerçek olduğunu doğrulayacak bazı delillere ulaşıldığı açıklamıştı.
Genelkurmay Başkanlığı, bu yeni deliller ışığında Albay Çiçek'in, askeri savcılık tarafından tutuklama istemiyle askeri mahkameye sevk edildiğini, ancak mahkemenin talebi reddetiğini de belirtmişti.