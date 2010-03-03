Albay Çiçek: İmzam çok iyi taklit edilmiş

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'Gerçek olabileceğine dair bazı delillere ulaşıldı'

“İrtica ile Mücadele Eylem Planı” belgesinin altında ıslak imzası olduğu iddia edilen Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, avukatı yoluyla yazılı bir açıklama yaptı.Albay Çiçek, soruşturmanın sadece ıslak imzaya indirgenmesini eleştirdiği açıklamasında, "O kağıt parçasına imzanın taklit makinası marifetiyle atılmış olduğu iddiamız devam ediyor. O yüzden, o ıslak imzalı sahte planda tek gerçeğe yakın olan şey, çok iyi taklit edilmiş olan imzadır" dedi.Açıklamada ayrıca soruşturmayı yürüten savcı ve hâkimler hakkındaki şikayetleri 8 aydır sonuçlandırmayan Adalet Bakanlığı da eleştirildi.Genelkurmay Başkanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İrticayla Mücadele Eylem Planı"nın gerçek olduğunu doğrulayacak bazı delillere ulaşıldığı açıklamıştı.Genelkurmay Başkanlığı, bu yeni deliller ışığında Albay Çiçek'in, askeri savcılık tarafından tutuklama istemiyle askeri mahkameye sevk edildiğini, ancak mahkemenin talebi reddetiğini de belirtmişti.