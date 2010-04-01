Albay Çiçek, Baykal'la görüştü iddia edildi

T24 - Zaman gazetesi, İrticayla Mücadele Eylem Planı'nda imzası olduğu belirtilen Albay Dursun Çiçek'in yargı sürecini lehine çevirmek için yaptığı görüşmelerin internete düştüğünü belirterek, bu kayıtlara dayanarak, Çiçek'in CHP lideri Deniz Baykal'la CNN TÜRK'te görüştüğünü iddia etti.



Zaman gazetesi, söz konusu ses kayıtlarının habervaktim.com'da yayınlandığını, kayıtlarda Çiçek'in "Baykal'la CNN TÜRK'te görüştüğü"nü söylediğini yazdı.





Baykal: "Gerçek değil"



CHP lideri Deniz Baykal, iddialarla ilgili olarak, "Böyle bir görüşme yapmadım. Ne bir televizyon kanalında, ne bir gazete binasında, ne başka bir yerde" açıklamasında bulundu.



Bunun bir karalama olduğunu söyleyen Baykal, "Gerçekdışı iddialar ortaya atmayı siyasi yöntem olarak kullanmak isteyenler düşündüğümüzden daha yaygın. Bu yöntemi uluorta kullanıyorlar. Bu iddianın benimle ilgili yönü kesinlikle gerçek değildir" dedi.





Birand: "Haberimiz yok"



CNN TÜRK'te yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan'a konuşan CNN TÜRK Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Birand da, iddiaları esprili bir dille yanıtladı, "Gizlice, geceyarısından sonra kanalın anahtarı bulup görüştülerse bilemem. Ben bilmiyorum, biz bilmiyoruz. Kimse görmemiş" dedi.



Zaman gazetesinin kendisine bu iddiayı sormak için telefon bile açmadığını söyleyen Birand, "Garip bir ortamda yaşıyoruz. Kimi suçlayalım bilmiyoruz artık" diye konuştu.





Yetkin: "1 Nisan şakası galiba"



Baykal'ı CNN TÜRK'teki Ankara Kulisi programında Fikret Bila'yla ağırlayan gazeteci Murat Yetkin de, "Birileri ya Zaman gazetesine ya da bize 1 Nisan şakası yapıyor" dedi.







