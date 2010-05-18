Albay Çiçek 'Balyoz'dan serbest

"İrtica ile mücadele eylem planı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Albay Dursun Çiçek, "Balyoz" soruşturmasından serbest bır
18 Mayıs 2010 03:00
T24- "İrtica ile mücadele eylem planı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Albay Dursun Çiçek, "Balyoz" soruşturmasından serbest bırakıldı. "Kafes Eylem Planı" iddiasına ilişkin açılan davanın tutuklu sanığı Albay Mücahit Erakyol da "Balyoz planı" soruşturmasından serbest kalan bir diğer isim.
Tutuklu bulunduğu Hasdal Askeri Cezaevi'nden cezaevi ring aracıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Çiçek, "Balyoz Planı" iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandı.
Çiçek, sorgusunun ardından bu suçtan dolayı savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Bir isim daha serbest
"Kafes Eylem Planı" iddiasına ilişkin açılan davanın tutuklu sanığı Albay Mücahit Erakyol da "Balyoz planı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdiği savcılık tarafından bu suçtan serbest bırakıldı.
Tutuklu bulunduğu Hasdal Askeri Cezaevinden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Albay Erakyol, "Balyoz Planı" iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarından Süleyman Pehlivan'a ifade verdi.
Erakyol, ifadesinin ardından bu soruşturma kapsamında serbest bırakıldı.
Albay Erakyol, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" iddialarına ilişkin tutuklu olan ve "Balyoz Planı" soruşturması kapsamında savcılık tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Deniz Albay Dursun Çiçek ile birlikte Hasdal Askeri Cezaevi'ne geri gönderildi.