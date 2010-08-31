-ALBAY ÇİÇEK: ASIL HEDEF TSK İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı Albay Dursun Çiçek, ''Parmak ve avuç izi bırakmadan, bilgisayar ve yazıcılarda iz bırakmadan, gerçek tanık görmeden böyle saçma sapan plan hazırlamak mümkün mü?'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık İlhami Ümit Handan'ın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından sanıkların taleplerinin alınmasına geçildi. ''Balyoz Planı'' davasında da sanık olarak yargılanan Çiçek, sanıklar hakkında çıkarılan yakalama emrinin kaldırıldığını anımsatarak, ''Balyoz Davası kapsamındaki yakalama kararı ile bu dava kapsamında çıkarılan yakalama kararı kelimesi kelimesine aynı. 'Ben 4 aydır neden tutukluyum?' diye yüce heyete soruyorum. Balyoz'dan tutuksuzum, burada tutukluyum'' dedi. Eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın kitabını anımsatan Çiçek, bu kitapta ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı''nın kim tarafından hazırlandığı ve nereye konulduğunun belirtildiğini ileri sürdü. Çiçek, asıl hedefin kendisi olmayıp, YAŞ, Genelkurmay Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu savundu. ''İnternet Andıcı'' olarak ifade edilen soruşturmanın amacının YAŞ kararlarını etkilemek olduğunu iddia eden Çiçek, ''Ordu bu şekilde baskı altına alınmak istenmiştir. Ne suçu vardı 1. Ordu Komutanı'nın?'' diye sordu. ''Tek kişi cuntacı, tek kişi darbeci oldum, tek kişilik ordu'' diyen Çiçek, şöyle devam etti: ''Vicdanlarınıza sesleniyorum. İmzasız, isimsiz ihbar mektuplarının yasal delil olmadığına ilişkin Yargıtayın kararı var. Parmak ve avuç izi bırakmadan, bilgisayar ve yazıcılarda iz bırakmadan, gerçek tanık görmeden böyle saçma sapan plan hazırlamak mümkün mü?.'' Çiçek, internetin yayılması ve gençleri etkilemesi nedeniyle 1999'dan itibaren Genelkurmay'ın çeşitli birimlerinde internet sitesi kurulduğunu belirterek, ''Benim birimimde Ermeni, Pontus, dış ülkelerle ilişkiler konularındaydı. Bunları yazıp çizen yok. Düşmanlar bayram ediyor. Savcı kime hizmet ediyor. Herhalde vatana değil'' dedi. Hanefi Avcı'nın kitabında kendisi hakkında iki sayfa bulunduğunu belirten Çiçek, ''Bu kitabı yazan sokaktan bir serseri değil. Yılların istihbaratçısı. Anlattıklarıyla senaryo uyuşuyor. Buraya çağrılarak kitapta yazmadıklarını da anlatmasını istiyorum'' şeklinde konuştu. Çiçek, bayram öncesi tahliyesini istedi. Taleplerin alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.