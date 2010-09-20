Albay Çiçek AİHM'e 300 bin Euro'luk dava açtı

T24 - İrtica ile Mücadele Eylem Planı davasının tutuklu sanığı Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. Çiçek’in avukatları Celal Ülgen, Hüseyin Ersöz ve İrem Çiçek, AİHM'e sundukları dilekçede, Türkiye’den 300 bin euro manevi tazminat talep etti.



Dursun Çiçek’in hakkını ve hukukunu korumakla görevli olan yargıçların akıl ve hukuk dışı kararları ile başvurucuyu mağdur etmeye devam ettiği belirtilen dilekçede, bütün bu haksızlıklara ve hukuksuzluklara rağmen, büyük bir inançla ülkesinin çağdaş bir hukuk devleti olduğuna inanan Çiçek’in mücadelesini hukuk içinde sürdürmeye direndiği kaydedildi.



Dilekçede, TÜBİTAK, Jandarma Kriminal, Adli Tıp Kurumu ve Emniyet Kriminalin, imza mukayese raporlarında “Taklidi kolay (basit tersimli), değişken (polimorf), her biri farklı özellikler gösteren imzaların mukayesesinden eli ürünü olduğu ve olmadığının tespit edilmesi doğru sonuç vermez" denildiği hatırlatıldı.



Dilekçeye şöyle devam edildi: “Dursun Çiçek’in terfi ve kariyer beklentisi ve hakkı olan kamu görevlisi bir Kurmay Albay olması, yaşanan bu hukuka aykırı olaylar nedeniyle terfi ve kariyer imkanlarını yitirmesi, resmi ve özel ilişkilerinde sorunlar yaşaması, iftira ve yargısız infazlar nedeniyle saygınlığını, soruşturmanın gizliliğini ve suçsuzluk karinesini alenen ihlal edecek şekilde soruşturma dosyasından sızdırılan bilgi ve belgelerle onu kamuoyuna peşinen suçlu olarak gösterecek şekilde bilinçli olarak yürütülen karalama kampanyası ile sağlığını yitirmesi, aile ve sosyal ilişkilerinde yaşadığı baskı ve suçlamaların yarattığı olumsuz sonuçların telafi imkanının bulunmamasının doğurduğu acı ile maddi ve manevi kayıpların, suç isnadı ile ilgisi olmayan özel hayatın gizliliğine ilişkin bilgilerin delil klasörlerinde yer alması ve medya yolu ile kamuoyuna açıklanması, Çiçek aleyhinde aylarca karalama ve peşinen onu suçlu ilan etme kampanyalarının düzenlenmesi sonucu oluşan mağduriyetin bir nebze olsun giderilmesi amacıyla 300 bin Euro manevi tazminat talep etmekteyiz."



