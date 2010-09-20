T24 LogoT24 Logo
Gündem

Albay Çiçek AİHM'e 300 bin Euro'luk dava açtı

İrtica ile Mücadele Eylem Planı davasının tutuklu sanığı Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.

20 Eylül 2010 03:00

T24 - İrtica ile Mücadele Eylem Planı davasının tutuklu sanığı Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. Çiçek’in avukatları Celal Ülgen, Hüseyin Ersöz ve İrem Çiçek, AİHM'e sundukları dilekçede, Türkiye’den 300 bin euro manevi tazminat talep etti.


Dursun Çiçek’in hakkını ve hukukunu korumakla görevli olan yargıçların akıl ve hukuk dışı kararları ile başvurucuyu mağdur etmeye devam ettiği belirtilen dilekçede, bütün bu haksızlıklara ve hukuksuzluklara rağmen, büyük bir inançla ülkesinin çağdaş bir hukuk devleti olduğuna inanan Çiçek’in mücadelesini hukuk içinde sürdürmeye direndiği kaydedildi.


Dilekçede, TÜBİTAK, Jandarma Kriminal, Adli Tıp Kurumu ve Emniyet Kriminalin, imza mukayese raporlarında “Taklidi kolay (basit tersimli), değişken (polimorf), her biri farklı özellikler gösteren imzaların mukayesesinden eli ürünü olduğu ve olmadığının tespit edilmesi doğru sonuç vermez" denildiği hatırlatıldı.


Dilekçeye şöyle devam edildi: “Dursun Çiçek’in terfi ve kariyer beklentisi ve hakkı olan kamu görevlisi bir Kurmay Albay olması, yaşanan bu hukuka aykırı olaylar nedeniyle terfi ve kariyer imkanlarını yitirmesi, resmi ve özel ilişkilerinde sorunlar yaşaması, iftira ve yargısız infazlar nedeniyle saygınlığını, soruşturmanın gizliliğini ve suçsuzluk karinesini alenen ihlal edecek şekilde soruşturma dosyasından sızdırılan bilgi ve belgelerle onu kamuoyuna peşinen suçlu olarak gösterecek şekilde bilinçli olarak yürütülen karalama kampanyası ile sağlığını yitirmesi, aile ve sosyal ilişkilerinde yaşadığı baskı ve suçlamaların yarattığı olumsuz sonuçların telafi imkanının bulunmamasının doğurduğu acı ile maddi ve manevi kayıpların, suç isnadı ile ilgisi olmayan özel hayatın gizliliğine ilişkin bilgilerin delil klasörlerinde yer alması ve medya yolu ile kamuoyuna açıklanması, Çiçek aleyhinde aylarca karalama ve peşinen onu suçlu ilan etme kampanyalarının düzenlenmesi sonucu oluşan mağduriyetin bir nebze olsun giderilmesi amacıyla 300 bin Euro manevi tazminat talep etmekteyiz."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24