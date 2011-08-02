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ALBAY ÇİÇEK: "İNTERNET ANDICI GERÇEK BİR BELGE" İSTANBUL (A.A)

02 Ağustos 2011 14:56

-ALBAY ÇİÇEK: "İNTERNET ANDICI GERÇEK BİR BELGE" İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı Albay Dursun Çiçek, ''İnternet andıcı gerçek bir belgedir'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada söz alan Çiçek, ''Kamuoyunu Yönlendirme Amaçlı İnternet Siteleri'' iddianamesine değindi. Çiçek, şunları kaydetti: ''İnternet andıcı gerçek bir belgedir. Bu sahte plan da (irtica ile mücadele eylem planı) gerçek olsa söylerim. Sürekli 'Böyle plan olmaz' diyorum. Belge değil, evrak değil, sadece bir kağıt parçası ama tutuklanmamıza yetiyor.''

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