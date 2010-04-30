Albay Çiçek 3. kez tutuklu

T24 - "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nda "ıslak imza"sı bulunduğu iddia edilen ve planla ilgili iddianamenin dün (30 Nisan 2010) kabul edilmesinin ardından hakkında yakalama emri çıkarılan Kurmay Albay Dursun Çiçek yeniden tutuklandı. Albay Çiçek daha önce 2 kez daha tutuklanmıştı. AKP'li Çelik'ten Dursun Çiçek'e dava
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Çiçek hakkındaki yakalama emri, yüzüne karşı okundu.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yazıişlerinde tutuklanmasına ilişkin işlemleri tamamlanan Çiçek, sivil plakalı askeri araçla cezaevine gönderildi.
Kararın arından Albay Çiçek'in kızı ve avukatı İrem Çiçek, tutuklamaya, bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ettiğini söyledi.Daha önce iki kez tutuklanıp serbest bırakıldı
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne, aynı zamanda avukatı olan kızı İrem Çiçek ile savcı ve hâkimlerin kullandığı Çırağan Caddesi üzerindeki kapıdan gelen Kurmay Albay Dursun Çiçek, binaya yemekhane kapısından girdi.
Çiçek, işlemlerinin yapılması amacıyla mahkeme yazı işlerinin bulunduğu kata çıktı.
"İrtica ile Mücadele Eylem Planı"yla ilgili iddianame dün (29 Nisan 2010) kabul edilmişti. Mahkeme, daha önce iki kez tutuklanıp serbest bırakılan Albay Dursun Çiçek hakkında oy çokluğu ile yakalama emri çıkarmıştı.
İddianamede, "darbe planlamak ve silahlı terör örgütüne üye olmak"la suçlananan Çiçek için bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği bildirilmişti.