Albay Ali Öz'ün dosyası başsavcılıkta

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olduğu iddia edilen dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve 5 rütbeli ile ilgili soruşturma dosyası Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Daha önce yargılanması için soruşturma izni verilmediğinden Bölge İdare Mahkemesi'nde rafa kaldırılan ancak Trabzon Valisi Nuri Okutan'ın, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor doğrultusunda soruşturma izni vermesinin ardından dosya, geçtiğimiz günlerde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.



Cinmen: Dava açılır



Savcılık şimdi ya dava açacak ya da takipsizlik kararı verecek. Dava açılmasına karar verilirse albay Öz, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak. Diğer yandan, bir astsubay ve bir uzman çavuşun, Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili istihbarat yönünden ihmalleri olduğu gerekçesiyle yargılandıkları davanın 5'inci duruşması da dün yapıldı.



Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar astsubay Okan Şimşek ve uzman çavuş Veysel Şahin katılmadı. Kısa süren duruşmada Dink'in avukatlarının ek savunma için süre talebi üzerine Mahkeme Başkanı, duruşmayı ileri tarihe erteledi.



Dink ailesinin avukatı Ergin Cinmen de duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma izin verilen jandarma görevlilerine ilişkin hazırlık soruşturmasının başladığını belirterek, "Herhalde dava açılır. Gelişmeleri de takip edeceğiz'' dedi.



Avukat Hakan Bakırcıoğlu da soruşturma izni verilen 8 jandarma görevlisinden ikisinin savcılık tarafından ifadelerinin alındığını, diğerlerinin de alınmaya çalışıldığını söyleyerek, ifadelere göre dava açılıp açılmayacağına karar verileceğini belirtti.

