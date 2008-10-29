Albay Ali Öz yargıdan kaçamadı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasına karar verilen eski Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz'ün, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi.Trabzon İl İdare Kurulu tarafından hakkında soruşturma açılmasına izin verilen albay Ali Öz'ün, bu karara karşı Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz değerlendirildi.Albay Öz'ün yaptığı itiraz, Bölge İdare İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.Trabzon İl İdare Kurulu tarafından albay Öz hakkında, "istihbaratı gizlemek ve işlem yapmamak" gerekçesiyle soruşturma açılmasına izin verilmişti.Bölge İdare Mahkemesi’nin, albay Öz ile birlikte, dönemin Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız ve haklarında soruşturma izni verilen diğer rütbelilerin itirazlarını da reddettiği belirtildi. Ret kararıyla birlikte Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, albay Öz ve yüzbaşı Yıldız ile diğer rütbeliler hakkındaki soruşturma süreci resmen başlamış oldu.