Albay Akalp: Emret Başkomutanım, her 10 Kasım'da Mustafa Kemal olur, sonsuzluğa akarız

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına, 6\'ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Selahattin Akalp\'in konuşması damga vurdu. Albay Akalp, \"Emret Başkomutanım, her 10 Kasım\'da hepimiz Mustafa Kemal olur, sonsuzluğa akarız\" dedi.

Bandırma\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı için Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Günhan Yazar, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, 6\'ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Selahattin Akalp, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda Bandırmalının katıldığı tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. 6\'ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Selahattin Akalp\'in konuşması duygulu anlar yaşattı. Kurtuluş Savaşı süresince yaşananları ve Türk askerinin kahramanca çarpışmasını anlatan Albay Akalp, şunları söyledi:

\"Emret Başkomutanım, her 30 Ağustos\'ta Dumlupınar\'da vatan olur, toprağın yüreğine oluk oluk dolarız. Şehit sancaktar olup kanımızla bayrağa can katarız. Bugün 30 Ağustos 1922, kaplar teninin yüreğini örtemez toprak. Senin bedeninle toprağa kök salar bayrak. Can verdiğin topraktan fışkırır canlar. Can bulur toprak senin canına tutunarak. Emret Başkomutanım, her 9 Eylül\'de çiçek olur İzmir\'in dağlarında yeniden açarız. Emret Başkomutanım, her 17 Eylül\'de son kurşun olup Bandırma\'da çelik kanatlarımızla istikbal imzasını, Atatürk imzasını gökyüzüne nakış nakış yazarız. Emret Başkomutanım, her 29 Ekim\'de Cumhuriyet ışığı olur güneşleri ışıl ışıl yakarız. Emret Başkomutanım, her 10 Kasım\'da hepimiz Mustafa Kemal olur sonsuzluğa akarız. Atılıyorduk ileri, hepimizin bir yanı hilal gibi bir göz vardı üstümüzde göklerden Mustafa Kemal gibi savaşırken, yaşamak anam sütü kadar helal, ölüm hem büyüktü hem kolaydı. Mustafa Kemal gibi atılıyorduk, bir devre tarihten süzülmüş har gibi hepimiz, hepimiz Mustafa Kemal gibi.\"

6\'ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Selahattin Akalp\'in konuşması büyük alkış aldı. Tören, okunan şiirler ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Bandırma\'da 30 Ağustos kutlamaları, Kaymakamı Günhan Yazar\'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından sona erdi.



