Albatros uçakta 1 metrelik delik açtı

T24

Japon Times gazetesinin haberine göre, Bombardier DHC8-315 tipi uçağa yerel saatle akşam 5.10'da Çin Denizi üzerinde bir albatros çarptı.Çarpmanın etkisiyle uçağın ön kısmında bir metre genişliğinde bir yarık oluştu. Ancak albatros çarpmasına rağmen uçak acil iniş yapmayarak, planlandığı gibi Ishigaki kentine vardı.Japon gazetesinin haberinde uçakta bulunan 9 mürretabattan yaralanan olmadı. Japon Ulaştırma Bakanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Japonya'da kuş çarpmaları hava yolu trafiği için önemli bir tehdit oluşturuyor. Japon Ulaştırma Bakanlığı önümüzdeki nisan ayında başkent Tokyo'daki Haneda havalimanına, uçakları kuşlardan koruyacak bir radar sistemi yerleştireceğini açıkladı.