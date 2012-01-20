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Dünya

Albatros uçakta 1 metrelik delik açtı

Japon sahil güvenliğine ait bir uçak Çin Denizi üzerinde büyük bir tehlike atlattı...

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Japon sahil güvenliğine ait bir uçak Çin Denizi üzerinde büyük bir tehlike atlattı. Çin Denizi üzerinde 300 metre yükseklikte seyir halindeki uçağa çarpan albatros bir metrelik delik açtı.

Japon Times gazetesinin haberine göre, Bombardier DHC8-315 tipi uçağa yerel saatle akşam 5.10'da Çin Denizi üzerinde bir albatros çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle uçağın ön kısmında bir metre genişliğinde bir yarık oluştu. Ancak albatros çarpmasına rağmen uçak acil iniş yapmayarak, planlandığı gibi Ishigaki kentine vardı.

Japon gazetesinin haberinde uçakta bulunan 9 mürretabattan yaralanan olmadı. Japon Ulaştırma Bakanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Japonya'da kuş çarpmaları hava yolu trafiği için önemli bir tehdit oluşturuyor. Japon Ulaştırma Bakanlığı önümüzdeki nisan ayında başkent Tokyo'daki Haneda havalimanına, uçakları kuşlardan koruyacak bir radar sistemi yerleştireceğini açıkladı. 



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