Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, "ortak girişim" teklifi veren iki şirkete 160 milyon 30 bin liraya satılan 30 dönümlük Albatros parkıyla ilgili olarak "Albatros satıldı, çünkü Araplar rezidans istiyor" dedi.

Yalçın Bayer'in bugün yayımlanan (27 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Büyükçekmece sahilinde yer alan ve çevrecilerin satılmaması için direndiği Albatros Parkı diye bilinen 30 dönümlük arazi satıldı.

TOKİ’nin 7 taksitli satışları gibi yapılan ihale kimlere karşı mesaj içeriyor?CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat tüm konuşmalarında “Kamu arazileri peşkeş çekilemez” diyordu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu “Ellerinden gelse mezarlık alanlarını da satacaklar” demişti. CHP’li Eski Genel Sekreter Gürsel Tekin “İstanbul’un rant haritasını çıkarıp Kadir Topbaş’a göndermişti. Acaba aynı haritayı partisinin belediye başkanı Hasan Akgün’e de gönderecek mi? Bölge milletvekilleri eylemler yaptı, Dr. Ali Şeker “Albatros halkındır” dedi. Hasan Akgün’den tüm eleştirilere cevap geldi; “Satarım, sattım, oldu”.

ANAP kökenli olan Hasan Akgün kendini parti aidiyeti içinde görmeyebilir, peki Büyükçekmece’de yerel politika yapan CHP’liler nasıl bu yetkiyi verdi?

AKP meclis üyeleri satışa ‘ret’ oyu kullandı.



Albastros’u korumak AKP’li meclis üyelerine kaldı!



İhaleyi kazanan firmalardan biri olan Demir İnşaat tanıdık bir marka... Öyle ki Demir İnşaat, Büyükçekmece basketbol takımının sponsoru; şirketin sahibi Hamit Demir de kulübün onursal başkanı. Takımın başkanı kim? Belediye başkanı Hasan Akgün. Ne güzel, Hasan Akgün’e sponsor Hasan Akgün’ün açtığı ihalede ihaleyi alan firmalardan biri olması, bu kadar tesadüf de biraz fazla değil mi? İkisi de kulübün başkanı; biri onursal diğeri şimdiki başkanı. Satışta bir sponsorluk var mı? Soru işareti... Sabah gazetesinde yayınlanan röportajda Demir İnşaat’ın sahibi ne diyor? “Referandum öncesi yabancının Türkiye iştahı arttı. Suudi, Katar ve Yemenli bir fonla ortaklık kuran Demir İnşaat, 2 milyar dolarlık yatırım için kolları sıvadı.”



Oh ne güzel! İlk işleri Albatros.



Genel merkezden, il başkanlığından bağır dur... Kamu arazileri satılamaz diye...



Satılır... Satıldı... Oldu!

