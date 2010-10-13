Albaraka ve Anadolu Hayat Emeklilik biraraya geldi

T24 - Türk katılım bankası Albaraka, hayat sigortası ve bireysel emeklilik şirketi Anadolu Hayat Emeklilik işbirliği ile müşterilerine faizsiz yatırım araçlarından oluşan bireysel emeklilik ürünleri sunacak.





Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü Fahrettin Yahşi ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, 13 Ekim 2010 günü Çırağan Sarayı’nda düzenledikleri basın toplantısında, iki şirketin işbirliği kapsamında yapılacak satışların Ocak 2011’de başlatılacağını açıkladılar.



Alternatif Kazanç Fonu oluşturuldu

Anadolu Hayat Emeklilik’in faize duyarlı katılımcılara yönelik sunacağı Alternatif Kazanç Fonu’nun Ekim 2010’un ilk haftası itibariyle SPK kaydına alındığını belirten Mete Uğurlu, şunları söyledi: “Bu şekilde Albaraka müşterilerine bireysel emeklilik kapsamında faiz geliri içermeyen enstrümanlara yatırım fırsatını sunmaya başlayacağız. Alternatif Kazanç Fonu, borsaya kote olan ‘’kamu tarafından ihraç edilen gelire endeksli borçlanma senetleri (GES)’’, ‘’kamu tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı menkul kıymetler’’ ile ‘’katılım bankası hesapları’’ ve ‘’İMKB’de işlem gören, seçilmiş şirketlerin hisse senetlerinden’’ oluşan bir portföye sahip.



Hızla büyüyen şirketlerin işbirliği

Albaraka müşterilerine hem bireysel emeklilik, hem de kredi hayat sigortaları branşlarında 2011 yılında ürün ve hizmet sunmaya başlayacaklarını kaydeden Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu, “Albaraka ve Anadolu Hayat Emeklilik gibi büyüme ivmesi hız kesmeyen şirketler olarak, bu işbirliğinden doğacak sinerji ile verimli çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz.” dedi.



Emeklilik şirketleri için artı değer

İlk defa faaliyet gösterecekleri bu alanda Anadolu Hayat Emeklilik’in tecrübelerinden yararlanacaklarını vurgulayan Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Fahrettin Yahşi ise şöyle konuştu:



“Bu önemli işbirliği ile müşterilerimize faiz içermeyen fonlardan oluşan planlar sunacağız. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde KOBİ’lere özel ürünler de planlıyoruz. Sadece KOBİ’lere değil, ev hanımları gibi sosyal güvencesi bulunmayan müşteri kitlelerine de bireysel emeklilik ürünümüz ile ulaşmak istiyoruz. Her şubemizde en az iki bireysel emeklilik satış lisanslı personel istihdam edeceğiz. Bu çalışanlarımız Anadolu Hayat Emeklilik satış yetkilileriyle sürekli irtibat halinde olacaklar. Albaraka olarak 2011 yılında 10 bin kişiye Bireysel Emeklilik sunmayı hedefliyoruz.

Alternatif Kazanç Fonu portföyünde yer alacak hisse senetleri, İMKB’de işlem gören, alkol ve tütün üretimi yapan sanayi kuruluşları ile faizle borç veren finans kuruluşları haricinde kalan şirket hisse senetlerinden seçilecek. Şu aşamada yatırım yapılacak şirketlerin ana gelirlerinin faaliyet kazançlarından oluşması portföy yönetim şirketi tarafından izlenecek. Ancak, katılım bankalarının yürütmekte olduğu yeni bir endeks çalışması bulunuyor. Fonun içereceği hisse senetleri, yakın zamanda sonuçlanması öngörülen bu endeks dahilinde belirlenecek.”



Yahşi, Albaraka’ya güven duyan birçok kişi ve kurumun bireysel emeklilikle ilk kez tanışacağını kaydederek, bu durumun, yeni satış kanallarının açılması nedeniyle bireysel emeklilik sektörü için artı bir değer oluşturacağını söyledi.



1 Ocak 2011 dönüm noktası olacak

Katılım bankası olarak son derece bakir bir alana girdiklerini, çok kısa sürede ciddi mesafeler alınacağını belirten Yahşi, “1 Ocak 2011 tarihi hem yeni bir yılın başlangıcı hem de yeni bir ürünün bankamız aracılığıyla müşterilerimize sunulması açısından dönüm noktası olacaktır.” dedi.





Fon büyüklüğü 12 milyar TL’yi aşacak

Bireysel Emeklilik Sistemi; 1 Ekim 2010 itibariyle, yılbaşına göre, katılımcı sayısında yüzde 11, katılımcıların toplam fon tutarında ise yüzde 24 oranında büyüme kaydederek; 2,2 milyonu aşan katılımcıya ve 11,3 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı. Yılın ilk dokuz ayına ilişkin sonuçlar değerlendirildiğinde, gerek katılımcı sayısındaki artış gerekse fon büyüklüğünde yakalanan büyüme ile sektörün 2010 yılındaki istikrarlı büyümesinin devam ettiğin ve ulaşılan bu büyüklüklerin beklentiler paralelinde gerçekleştiği görülüyor. Bu veriler ışığında; Bireysel Emeklilik Sistemi’nin, 2010 yılını 12 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğü ve 2 milyon 250 bin katılımcı sayısı ile tamamlayacağı öngörülüyor. Sistemin 2015 yılı sonunda ise 48 milyar TL fon büyüklüğü ve 4 milyon katılımcıya ulaşması hedefleniyor.



Albaraka Bankacılık Grubu (ABG)



Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), Bahreyn borsasında ve NASDAQ Dubai borsasında yer alan Bahreyn merkezli bir şirkettir. Standard&Poors kredilendirme kuruluşundan BBB- uzun vade ve A-3 kısa vade kredi puanlarına sahip uluslararası katılım bankasıdır. ABG, katılım bankacılığı prensiplerine uygun bir şekilde bireysel, kurumsal, yatırım bankacılığı ve hazine hizmetleri sunmaktadır. Grup, aynı isimle, 12 ülkede 11 banka ve 1 temsilcilik aracılığıyla hizmet vermektedir. Albaraka, Ürdün, Bahreyn, Pakistan, Cezayir, Sudan, Güney Afrika, Lübnan, Tunus, Mısır, Türkiye ve Suriye’de bankalarıyla ve Endonezya’da açtığı bir temsilcilikle faaliyetlerini sürdürmektedir.



Anadolu Hayat Emeklilik

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları alanlarında hizmet sunan Anadolu Hayat Emeklilik, 1990 yılında “Türkiye’nin ilk hayat sigortası şirketi” olarak kuruldu. Halka açık ilk ve tek emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, Birikimli Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi ile en büyük fon yaratan şirket olma özelliğini taşıyor. Genel Müdürlüğü İstanbul'da bulunan Şirketin; İstanbul, Ankara, Adana, Bursa ve İzmir'de Bölge Müdürlükleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şubesi bulunuyor. Anadolu Hayat Emeklilik, direkt satış ekibi, 300'e yakın özel acentesi ve Türkiye İş Bankası, HSBC, TEB ve Anadolubank’ın toplam bin 850’yi aşan banka şubeleri aracılığıyla hizmet sunuyor.