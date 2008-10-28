'Alba Berlin'i yenmeliyiz'



Beko Basketbol Ligi'nde Kepez Belediye'yi 90-49 gibi farklı skorla mağlup eden Fenerbahçe Ülker'de, şube direktörü Nedim Karakaş, oyuncuların antrenör Bogdan Tanjevic'in isteklerini tam olarak yerine getirdiği için iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.





Karakaş, takımın farklı galibiyetler almasıyla ilgili olarak, ''Bu sonuçlar, oyuncularımızın Tanjevic'in verdiği görevleri eksiksiz yerine getirmesinden kaynaklanıyor. Tanjevic'in istedikleri şeyler, oyuncular tarafından benimsenmiş durumda. Tanjevic 'Antrenmanlarda 40 dakikalık bir enerji depoluyoruz. Bu enerjiyi 20 dakika içinde sahaya yansıtmanızı istiyorum. Yorulan çıkar' diyor. Oyuncular da bunu yapıyor'' dedi.



Nedim Karakaş, yeni sezonda yaptıkları 7 resmi maçın 5'inde çok iyi mücadele ettiklerini, ''Türkiye Kupası ve ligde şansa yer bırakmadan sahaya yansıttığımız mücadeleyle başarılı olduk. Tau Ceramica ve Türk Telekom maçlarında ise kişisel hatalar nedeniyle istenilen sonucu elde edemedik. Bu sezon takıma katılan yabancı oyuncularımız gidenlerin eksikliklerini hissettirmediler. Sezon boyunca da hissettireceklerini sanmıyorum'' diye konuştu.



-''ALBA BERLİN MAÇINI KAZANMALIYIZ''-



Nedim Karakaş, ULEB Avrupa Ligi'nde 30 Ekim Perşembe günü Almanya'nın Alba Berlin takımıyla İstanbul'da yapacakları maçı kazanmaları gerektiğini kaydetti.



Alba Berlin maçıyla bu sezon ilk kez Avrupa Ligi'nde kendi seyircilerinin önüne çıkacaklarını ifade eden Karakaş, şöyle konuştu:



''Alba Berlin maçının önemi, sahamızda oynayacağımız ilk maç ve ciddi rakiplerimizden biri. Mutlaka sıralamada altımıza almamız lazım. Sahamızda ve Berlin'de yapacağımız iki maçı da kazanmak istiyoruz. Sahada mücadele eden oyuncular kadar seyircimizin de desteğine ihtiyacımız var. Perşembe günü bizi yalnız bırakmasınlar.''



Nedim Karakaş, karın adalesinde zorlanma olan Giricek'i Kepez Belediye maçında riske etmediklerini, ancak Alba Berlin maçında bu oyuncunun forma giyebileceğini söyledi.