T24 LogoT24 Logo
Spor

'Alba Berlin'i yenmeliyiz'

Fenerbahçe'de, şube direktörü Nedim Karakaş, oyuncuların Tanjevic'in isteklerini tam olarak yerine getirdiği için iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.

28 Ekim 2008 02:00


Beko Basketbol Ligi'nde Kepez Belediye'yi 90-49 gibi farklı skorla mağlup eden Fenerbahçe Ülker'de, şube direktörü Nedim Karakaş, oyuncuların antrenör Bogdan Tanjevic'in isteklerini tam olarak yerine getirdiği için iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.


Karakaş,  takımın farklı galibiyetler almasıyla ilgili olarak, ''Bu sonuçlar, oyuncularımızın Tanjevic'in verdiği görevleri eksiksiz yerine getirmesinden kaynaklanıyor. Tanjevic'in istedikleri şeyler, oyuncular tarafından benimsenmiş durumda. Tanjevic 'Antrenmanlarda 40 dakikalık bir enerji depoluyoruz. Bu enerjiyi 20 dakika içinde sahaya yansıtmanızı istiyorum. Yorulan çıkar' diyor. Oyuncular da bunu yapıyor'' dedi.

Nedim Karakaş, yeni sezonda yaptıkları 7 resmi maçın 5'inde çok iyi mücadele ettiklerini, ''Türkiye Kupası ve ligde şansa yer bırakmadan sahaya yansıttığımız mücadeleyle başarılı olduk. Tau Ceramica ve Türk Telekom maçlarında ise kişisel hatalar nedeniyle istenilen sonucu elde edemedik. Bu sezon takıma katılan yabancı oyuncularımız gidenlerin eksikliklerini hissettirmediler. Sezon boyunca da hissettireceklerini sanmıyorum'' diye konuştu.

-''ALBA BERLİN MAÇINI KAZANMALIYIZ''-

Nedim Karakaş, ULEB Avrupa Ligi'nde 30 Ekim Perşembe günü Almanya'nın Alba Berlin takımıyla İstanbul'da yapacakları maçı kazanmaları gerektiğini kaydetti.

Alba Berlin maçıyla bu sezon ilk kez Avrupa Ligi'nde kendi seyircilerinin önüne çıkacaklarını ifade eden Karakaş, şöyle konuştu:

''Alba Berlin maçının önemi, sahamızda oynayacağımız ilk maç ve ciddi rakiplerimizden biri. Mutlaka sıralamada altımıza almamız lazım. Sahamızda ve Berlin'de yapacağımız iki maçı da kazanmak istiyoruz. Sahada mücadele eden oyuncular kadar seyircimizin de desteğine ihtiyacımız var. Perşembe günü bizi yalnız bırakmasınlar.''

Nedim Karakaş, karın adalesinde zorlanma olan Giricek'i Kepez Belediye maçında riske etmediklerini, ancak Alba Berlin maçında bu oyuncunun forma giyebileceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24