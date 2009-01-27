Alazinho Trabzonspor'da

Trabzonspor, Norveç'in Stabaek Kulübü'nün Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alanzinho'yu renklerine bağladı.



Norveç kulübünün yöneticileriyle anlaşmaya vardıklarını söyleyen Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, ''Şu anda Almanya'dayız. Oyuncu birazdan Almanya'ya gelecek ve onunla da 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağız'' diye konuştu.



Şener, Almanya'da yapacakları sözleşmenin ardından İstanbul'a geleceklerini ifade ederek, ''Alanzinho gece de futbolcu Trabzon'a gelecek. Büyük olasılıkla da yarın imza töreni düzenlenir'' diye konuştu.



25 yaşında ve 1.64 metre boyundaki Alanzinho'nun transferinin 3 milyon 900 bin Euro bonservis bedeli ile gerçekleştiği ve ödemenin uzun bir vadeye yayıldığı öğrenildi.



Alanzinho'nun Norveç'te 2007 ve 2008 yıllarında en iyi orta saha oyuncusu seçildiği, Stabaek takımında 83 maçta toplam 19 gol attığı belirtildi.





Alazinho kimdir?



1983 doğumlu Brezilyalı futbolcu orta sahada sağ ve sol kanatta görev yapıyor. Tekniği yüksek isim geçtiğimiz sezon kulübüyle olan sözleşmesini 2011 yılına kadar uzatmıştı. Kariyerine Flamengo'da başlayan Alazinho 2005 yılından beri Stabaek'te forma giyiyor ve bu süre içinde 83 maçta 19 golü bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Stabaek'in şampiyonluğunda büyük rol oynayan Brezilyalı futbolcu 2007 ve 2008 yıllarında Norveç'te ülkesinin en iyi orta saha oyuncusu ödüllerinin de sahibi olmuştu.



Tam adı: Alan Carlos Gomes da Costa

Doğum tarihi: (1983-02-22) (25)

Doğum yeri: Rio de Janeiro, Brezilya

Boy: 1.64

Mevkii: Orta saha



Kariyeri:

1993-2001 Flamengo

2001-2003 Flamengo

2004 América (RJ)

2005 Gama

2005 Stabaek





