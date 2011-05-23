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Alaycı sözleri görevinden etti!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitrios Druças, hükümetin Türkiye politikası ile alay eden Vancouver Başkonsolosu Yorgo Aifandis'i disiplin kuruluna sevkederek görevden alınmasını i

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitrios Druças, hükümetin Türkiye politikası ile alay eden Vancouver Başkonsolosu Yorgo Aifandis'i disiplin kuruluna sevkederek görevden alınmasını istedi. 

Druças'ın, aynı zamanda Diplomatlar Sendikası Yönetim Kurulu üyesi olan Başkonsolos Aifandis'i geçici ya da daimi olarak görevden alınması istemiyle, dışişleri bakanlığı disiplin kuruluna  sevketmesi Yunan medyasında "diplomatları susturma çabası" olarak yorumlandı.CNN Türk'te yer alan haber şöyle: 

Açıklamalarında alaycı ifadeler kullanan Aifandis, Başbakan Yorgo Papandreu'nun Erzurum'da Türk diplomatlara hitaben konuşmasını için  "Biz diplomatlar, Papandreu'nun bu ziyaretini büyük bir ilgiyle izliyoruz. Çünkü dış politikamızla ilgili muhtemel yenilikleri Erzurum'dan öğreneceğiz.  Yunan halkı eğer Erzurum'da, Meis'de, Eşek Adası'nda ve Kıbrıs'ta olanları onaylıyorsa o zaman Yunan diplomatlara gerek yok. Bu iş için Türk diplomatlar yeter de artar bile" demişti.

Başkonsolos Aifandis, Dışişleri Bakanı Druças'ın tasarruf tedbirleri çerçevesinde 7 başkonsolosluğu kapatma kararını ise  "Madem Türkler ile anlaşıyoruz, Venezuela'da da, Peru'da da, büyükelçilikler bulundurmamıza gerek yok. Madem Neo-Otoman İmparatorluğu'na giriyoruz Türkiye bizi oralarda da temsil etsin" diye eleştirmişti. 



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