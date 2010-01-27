Alay komutanı makamında gözaltına alındı

T24- Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu’nun gözaltına alındığı bildirildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının isteği doğrultusunda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Aydıner, cumhuriyet savcıları ile bazı askeri savcılar Alay Komutanlığına gitti.



Burada yasal prosedürün yerine getirildiği ve Kıdemli Albay Recep Gençoğlu’nun Erzurum’a götürüleceği öğrenildi.



Erzincan Alay Komutanlığı görevinden 30 Ağustos 2009’da Eskişehir’e atanan Kıdemli Albay Gençoğlu’nun Erzincan’daki bir çalışmayla ilgili olarak gözaltına alındığı bildirildi.