Alay Komutanı Albay'a tutuklama

T24 - Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal’ın talimatıyla geçen hafta çarşamba günü gözaltına alınan ve götürüldüğü Erzurum'da 4 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Recep Gençoğlu için bugün tutuklama kararı verildi.



Erzincan'da görev yaptığı dönemde gerçekleştirdiği İsmailağa Cemaeti'ne yönelik operasyonlar nedeniyle Ergenekon davasıyla ilgili olarak Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal tarafından hafta sonu 14.5 saat sorgulanan Albay Gençoğlu, pazar günü sabaha karşı çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Özel Yetkili Savcı Osman Şanal, Albay Gençoğlu'nun serbest bırakılmasına bir üst mahkemede itiraz etti. İtirazı görüşen mahkeme Şanal'ın tutuklanmasına karar verdi.

Geçen hafta gözaltına alınıp askeri uçakla götürüldüğü Erzurum'da pazar günü serbest kalan ve pazartesi günü Eskişehir'de görevine başlayan Albay Gençoğlu'nun, bugün izine ayrıldığı öğrenildi.

Albay Gençoğlu'nun avukatı Erol Halka, “Müvekkilim bugün itibariyle izine çıkmıştı. Tutuklama kararını yeni öğrendik. Müvekkilim daha sonra Eskişehir Adliyesi'ne gelecek ve gerekli işlem yapılacak” dedi.