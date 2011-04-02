Alaton: Ümit, 180 derecelik dönüşü büyük bir acıyla imzaladı

T24 - Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in, "Anayasa raporunu 22 kişilik akademisyen ve kanaat önderinin kanaat açıklaması "olarak değerlendirmesini geri adım olarak niteledi. Alaton, "Ümit, yönetim kurulunun baskısıyla o imzayı atmaya mecbur oldu. O 180 derecelik dönüşü, büyük bir acıyla imzaladı" dedi.

NTV'de Banu Güven'in konuğu olan Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton, sivil anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, 'Yeni Anayasa'nın 5 Temel Boyutu' adlı çalışmanın sonuçlarının duyurulduğu toplantıda anayasanın değişmez ilk 3 maddesi üzerine yaptığı açıklama tepkilere neden oldu. TÜSİAD, anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilmesini öneren Anayasa taslağının 22 akademisyen ve kanaat önderinin görüşlerinden oluştuğunu açıklamasını yaptı.

İshak Alaton, toplantıdan sonra Ümit Boyner'le görüşemediğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde görüşeceğimizi zannediyorum zaten. Çünkü kendisi seyahatteydi, yeni dönmüş. Fakat aynı zamanda çokça içim rahatsız. Çünkü kendini çok sıkıntılı bir duruma soktu ve ümit ediyorum ki eşiyle arasında bir problem olmasın. Çünkü eşinin duruşu çok belirgin. Çok demokrasiden yana. Ümit ise, yönetim kurulunun baskısıyla o imzayı atmaya sanki mecbur edildi. Yoksa isteyerek o imzayı basmadı. O 180 derecelik dönüşü, büyük bir acıyla imzaladı" dedi.