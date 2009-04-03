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Spor

Alasya: Terim kameraya oynuyor

Zeki Alasya, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’le ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

03 Nisan 2009 03:00

Sevilen tiyatro sanatçısı Zeki Alasya, geçtiğimiz pazartesi günü Kanal a’da yayınlanan Sporvizyon programında, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’le ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim saç baş yoldu - FOTOGALERİ

Alasya, tecrübeli teknik adamın kameralara oynadığını belirterek, psikolojik sorunları olabileceğini iddia etti.

Hal ve tavırlar

Hayatının büyük bir bölümünü tiyatro ve sinemanın içinde geçirdiğini, 33 yıldır da yönetmenlik yaptığını hatırlatan Alasya, “Rol yapan insanların tavrını iyi bilirim. Terim’le ilgili endişem şudur. Bir teknik direktör maçın 85. dakikasında, takımın sonu olabilecek bir maçta, kritik bir dakikada ‘hangi kamera bana bakıyor, beni seçiyor, ben nasıl rol yapmalıyım?’ diye düşünüyorsa, onun çok ciddi boyutlarda problemleri vardır” diye konuştu.
Bu teşhise Terim’in hal ve tavırlarından yola çıkarak vardığını belirten ünlü oyuncu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘Yüzüne bakıyorum’

“Bunu Fatih Terim’in yüzüne bakarak anlıyorum. Bunu niçin söyledim? Bu bir satış meselesidir. Eğer o satışıyla kendisini kabul ettiriyorsa ve amiyane bir tabirle yutturuyorsa, hiç kimseye sözüm yok. Demek ki iyi oyuncu ve yutturuyor. Benim kendisiyle hiç alıp veremediğim yok.

Ama üzülerek gördüğüm bir manzara bu benim. Ve özellikle 5 dakika kala takım giderken, milli takım giderken, kameraları kontrol ederek rol yapmaya başlaması bende bir dehşet duygusu uyandırmıştır. Dolayısıyla birinci maçtan çıkaracağı dersler olduğuna inanmıyorum. Kendisinden başka kimse yok ya. Merkez benci bir tavırla bu adam ikinci maçta da bildiğini okuyacaktır.”

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