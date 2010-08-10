-ALASKA'DA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ ANCHORAGE (A.A) - 10.08.2010 - Alaska'nın güneybatısında eski ABD senatörü Ted Stevens'ın da içinde bulunduğu küçük bir uçağın düştüğü bildirildi. Yetkililer, kaza yerinin üzerinden uçan başka bir uçağın dün akşam saatlerinde enkazı fark etmesiyle kendilerine haber verildiğini belirtti. Uçakta bulunan 8 kişinin yaşamından endişe edildiğini ifade eden yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmalarının aksadığını kaydetti. Bu arada ABD Senatosundan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Ted Stevens'ın uçağın yolcuları arasında olduğunun düşünüldüğünü, akıbeti hakkında henüz bir bilgi bulunmadığını söyledi.