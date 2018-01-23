Alaska'da 8,2 büyüklüğünde deprem

ABD’nin Alaska eyaleti açıklarında yerel saat ile 09.30 sıralarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saat ile 09.30 sıralarında yaşanan 8,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kodiak bölgesinin 278 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.
Pasifik Okyanusu'ndaki Alaska Körfezi açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle olası büyük dalgalar riskine karşı bölgede tsunami alarmı verildi.
28 Mart 1964 günü meydana gelen Alaska depremi, 9,2’lik şiddetiyle tarihin kayıt altına alabildiği en büyük depremler sıralamasında 2 numarada bulunuyor. Depremde 139 kişi hayatını kaybetmişti.