Alaska'da 6.6 şiddetinde deprem; tsunami uyarısı verildi

ABD'nin Alaska eyaletinde 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, depremin hasarının henüz tespit edilemediğini açıkladı. Sanders, Arjantin’de bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ı da bilgilendirdiğini ifade etti. Trump da deprem hakkında sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

Açıklamada, 40 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıdan sonra Alaska'nın güney sahilleri için tsunami uyarısı verildi. Uyarı ilerleyen dakikalarda kaldırıldı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD’nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ı deprem hakkında bilgilendirildiğini belirterek, “Depremin zararlarını takip ediyoruz. Tüm Alaskalıların güvenliği için dua ediyoruz” dedi.

Trump: Tanrı hepinizi korusun

ABD Başkanı Donald Trump, depremin şiddetine vurgu yaparak, "Lütfen size yardım etmek için yönlendirmelerde bulunan üst düzey eğitimli uzmanların yönlendirmelerini takip edin. Federal hükümetiniz hiçbir masraftan kaçınmayacak, Tanrı hepinizi korusun” ifadelerini kullandı.