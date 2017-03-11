Alaska’da 1,2 milyar varillik petrol rezervi bulundu

İspanyol enerji şirketi Repsol, Alaska’da 1,2 milyar varillik petrol rezervi bulduğunu açıkladı.

Bu Amerika Birleşik Devletleri’nin kara sınırları içerisinde son otuz yılda bulunan en büyük petrol rezervi oldu.

Şirketten yapılan açıklamada üretime Amerikalı ortakları Armstrong Energy ile 2021 yılında başlanacağı ve günlük 120 bin varil petrol çıkarılması planlandığı belirtildi.

Bölgede 2008 yılından beri arama faaliyetlerini sürdüren Repsol'ün hisseleri haberin ardından günü yüzde 2,5’luk artışla kapattı.

Repsol’ün bundan önceki en büyük keşfi 2009 yılında Venezuela’da olmuştu.