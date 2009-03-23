Alaska yanardağ tehdidi altında

ABD'nin Alaska eyaletinin en büyük yanardağlarından Redoubt Dağı, 15 km yüksekliğe kül ve duman püskürterek faaliyete geçti.



Alaska Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, 1990'dan beri uykuda bulunan 3 bin 108 metre yüksekliğe sahip Redoubt Dağı'nda ilk indifanın dün gece meydana geldiği, patlama ve püskürmelerin bugün giderek şiddetlendiği belirtildi. Şimdilik bölgeden büyük bir hasar haberi gelmediği bildirildi.



Alaska'nın başkenti Anchorage'ın (280 bin nüfuslu) 150 km güneybatısındaki yanardağın yakınlarında fazla yerleşim bulunmadığı, ancak Anchorage'ın 56 km kuzeyindeki Willow ve 120 km kuzeyindeki Talkeetna kentleri sakinlerinin rüzgarların sürükleyeceği duman bulutu sebebiyle uyarıldığı belirtildi.



Bu arada, Alaska havayollarının Anchorage'dan ve bu havalimanına yapacağı 19 sefer yanardağın duman bulutu dolayısıyla iptal edildi.

