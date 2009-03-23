T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alaska yanardağ tehdidi altında

ABD'nin Alaska eyaletinin en büyük yanardağlarından Redoubt Dağı, 15 km yüksekliğe kül ve duman püskürterek faaliyete geçti.

23 Mart 2009 02:00

ABD'nin Alaska eyaletinin en büyük yanardağlarından Redoubt Dağı, 15 km yüksekliğe kül ve duman püskürterek faaliyete geçti.

Alaska Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, 1990'dan beri uykuda bulunan 3 bin 108 metre yüksekliğe sahip Redoubt Dağı'nda ilk indifanın dün gece meydana geldiği, patlama ve püskürmelerin bugün giderek şiddetlendiği belirtildi. Şimdilik bölgeden büyük bir hasar haberi gelmediği bildirildi.

Alaska'nın başkenti Anchorage'ın (280 bin nüfuslu) 150 km güneybatısındaki yanardağın yakınlarında fazla yerleşim bulunmadığı, ancak Anchorage'ın 56 km kuzeyindeki Willow ve 120 km kuzeyindeki Talkeetna kentleri sakinlerinin rüzgarların sürükleyeceği duman bulutu sebebiyle uyarıldığı belirtildi.

Bu arada, Alaska havayollarının Anchorage'dan ve bu havalimanına yapacağı 19 sefer yanardağın duman bulutu dolayısıyla iptal edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24