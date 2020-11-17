Alaska'da iniş yapan yolcu uçağı boz ayıya çarptı

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ABD'nin Alaska eyaletindeki Yakutat Havalimanı'na iniş yapan Alaska Havayolları uçağı, pistteki boz ayıya çarptı.

Alaska Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre Cordova'dan gelen uçak Yakutat'a iniş yaparken pilotlar pistin üzerinden geçen iki boz ayı gördü. Açıklamada uçağın burnunun ayılara çarpmadığı, ancak pilotun Boeing 737-700 tipi uçağın sol cephesinde temas hissettiği belirtildi.

Uçağın çarptığı boz ayı hayatını kaybetti. Uçağın sol motor korumasında hasar olduğu belirtildi.

Uçakta kaza anında 6 yolcu olduğu ve kimsenin yaralanmadığı belirtildi.