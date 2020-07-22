Alaska'da 7.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

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Alaska yarımadasında 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezine 300 kilometreden yakın olan bölgeler için tsunami alamı verildi

Çok derinde meydana gelmediği belirtilen depremin merkezinin Anchorage'ın 500, Perryville kasabasınınsa 60 mil uzağında olduğu belirtildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, "İlk deprem parametrelerine göre merkeze 300 kilometre yakın kıyılarda tsunami meydana gelebilir" dedi.

Alaska yarımadası ve güney Alaska'da tsunami alarımı verildi

Deprem, yüzlerce kilometre öteden hissedildi. Depremin merkezinden 400 mil uzakta bulunan Homer'da yaşayan bir vatandaş, "Yatak ve perdeler gidiyordu. Çok uzun sürdü!" dedi.

Görsel kaynağı: AFP