Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem; bölgede tsunami alarmı verildi

Alaska'da Aleutian Adaları'nda 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bölgede tsunami uyarısı verildi.

ABD Tsunami Uyarı Merkezi; nüfusun yoğun olmadığı Sand Point, Cold Bay and Kodiak bölgeleri için uyarılar olduğunu bildirdi.

Merkez, uyarı verilen bölgelerin yanı sıra Alaska kıyı şeridindeki gelişmelerin de takip edileceğini ifade etti.

Tsunami.gov adresinde Pasifik Okyanusu'ndaki hareketlenmenin teknik detaylarına yer verildi. Alaska'nın Pasifik kıyı bölgesine 65 kilometre açıkta bulunan Kennedy girişiyle 128 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Unimak geçidi arasında kalan bölgede tsunami tehlikesinin tespit edildiği belirtildi.